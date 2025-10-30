Cuánto cobró Francisco Cerúndolo pese a caer ante Jannik Sinner en el último Masters 1000 de la temporada

En el primer set todo fue muy cerrado y Sinner estableció diferencias con un quiebre para ponerse 6 a 5 y cerrar luego el parcial con su servicio.

Cerúndolo, 21 del ranking mundial, estuvo a la altura, pero en el arranque del segundo set pareció quedarse sin respuestas para inquietar al número 2 del mundo y el 3-0 parcial a favor del italiano fue elocuente.

Despejando dudas sobre su condición física, Sinner impuso autoridad y confirmó su superioridad para meterse entre los ocho mejores del certamen.

Francisco Cerúndolo cerró un muy buen año en los Masters 1000

Francisco Cerúndolo cerró así un año con muy buenas actuaciones durante esta temporada en los torneos Masters 1000, donde alcanzó las semifinales en Madrid y los cuartos de final en Indian Wells y Miami y acumuló 18 victorias, una cifra histórica sólo superada por Guillermo Coria (ganó 21 en 2003 y 19 en 2004) en cuanto a los tenistas argentinos.

El número uno del país además se afianzó como un rival muy duro en canchas indoor en vistas de las finales de la Copa Davis.