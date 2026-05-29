La reacción de Marcos Acuña cuando se enteró que no irá al Mundial

Las lesiones complicaron a Marcos Acula

Acuña estuvo complicado el último tiempo por numerosas lesiones que le impidieron incluso jugar la totalidad de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y la despedida del semestre contra Blooming.

A pesar de las sobrecargas y contracturas musculares varias, no existe una lesión compleja. Por ello el jugador se sorprendió por la decisión que tomó Scaloni.

Sin embargo, en el puesto del Huwevo Scaloni tiene a Nicolás Tagliafico como titular indiscutido. Además, como variantes se encuentran Valentín Barco, quien puede jugar en ese lateral tanto en funciones defensivas como más adelantado, y Facundo Medina, quien también aporta versatilidad para ocupar ese rol. Fue justamente esa polivalencia uno de los argumentos centrales para la inclusión del defensor del Olympique de Marsella en el corte final.