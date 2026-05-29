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Rumbo al Mundial

La reacción de Marcos Acuña cuando se enteró que no irá al Mundial

El defensor de River Marcos Acuña no irá al Mundial. Trascendió cuál fue la reacción del jugador, que fue campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Marcos Acuña no irá al Mundial.

Marcos Acuña no irá al Mundial.

El defensor de River Plate Marcos Acuña no irá al Mundial, algo que sorprendió al mundo del fútbol porque era una fija para la cita en México, Canadá y Estados Unidos. Trascendió cuál fue la reacción del jugador, que fue campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y que siempre fue tenido en cuenta por el técnico albiceleste, Lionel Scaloni.

Marcos Acuña no podrá jugar su tercera Copa del Mundo. Si bien los hinchas de la Selección Argentina se quejaron en las redes sociales porque Scaloni no citó a Emiliano Buendía ni a Marcos Senesi, no pasó lo mismo con el Huevo ni con Franco Mastantuono.

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Acuña no fue convocado por Scaloni para el Mundial.

La reacción de Marcos Acuña tras quedarse afuera del Mundial

Trascendió que quienes están cerca del jugador de River de 34 años River dicen que el jugador no se esperaba este desenlace. En TyC Sports dijeron que según el entorno familiar del ex Ferro Carril Oeste, Racing, Sporting Lisboa y Sevilla la noticia le cayó "muy mal anímicamente".

Las lesiones complicaron a Marcos Acula

Acuña estuvo complicado el último tiempo por numerosas lesiones que le impidieron incluso jugar la totalidad de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y la despedida del semestre contra Blooming.

A pesar de las sobrecargas y contracturas musculares varias, no existe una lesión compleja. Por ello el jugador se sorprendió por la decisión que tomó Scaloni.

Sin embargo, en el puesto del Huwevo Scaloni tiene a Nicolás Tagliafico como titular indiscutido. Además, como variantes se encuentran Valentín Barco, quien puede jugar en ese lateral tanto en funciones defensivas como más adelantado, y Facundo Medina, quien también aporta versatilidad para ocupar ese rol. Fue justamente esa polivalencia uno de los argumentos centrales para la inclusión del defensor del Olympique de Marsella en el corte final.

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