Campeonato Argentino M18 de Vóleibol: Las selecciones de Mendoza perdieron en cuarto de final

El sexteto masculino, dirigido por Diego Marincovich, Emanuel Del Curto y Jorge Casado, fue superado por 3-0 por el equipo de la Federación Metropolitana (CABA), con parciales de 25-18, 25-15 y 25-15, en 1 hora 15 minutos de juego. Este viernes jugaban por el 5° puesto contra Santa Fe.En su zona empezaron ganándole a Tucumán (3-0), luego cayeron ante Santa Fe y Metropolitana (3-0) y lograron pasar a playoffs al imponerse a Chubut (3-0).

Por su parte, las chicas, que conducen Francisco Montaruli, Javier Carrasco y Lucas Astudillo, fueron superadas por el representante de Provincia de Buenos Aires, con parciales de 26-24, 25-13 y 29-27, tras 1 hora 29 minutos. Este viernes buscaban asegurarse el 5° puesto frente a San Juan.

En fase grupos derrotaron a San Juan (3-2), a La Pampa (3-0), perdieron con Buenos Aires (2-3) y derrotaron a Santiago del Estero (3-0).

voleibol-argentino-U18-mendoza-femenino (1) Las chicas de la Selección Sub 18 de Mendoza.

Los planteles U18 de la Federación Mendocina de Vóleibol

Masculino: Javier Bisogno, Valentín Yapura, Tiago Núñez, Benjamín Fontenla, Uriel López, Octavio Gregorio, Gonzalo Pérez, Francisco Oropel, Benjamín Méndez, Martino López, Maximiliano Sposito, Agustín Ríos, Bruno Flores, Ignacio Jorge.

Femenino: Juana Becerra, Bianca Márquez, Pilar Arancibia, Martina Mautino, Catalina Llompart, Isabella Juan, Ana Roitz, Sofía Ontivero, Victoria Peralta, Catalina Arcucci, Camila Peinado, Julia Orozco, Lorena Benítez, Paula Echevarrieta.