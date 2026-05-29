Los seleccionados de vóleibol masculino y femenino que representan a Mendoza en el torneo Argentino M18 no pudieron avanzar en los playoffs y ahora deberán competir en la fase de consuelo, por el 9° puesto del certamen que organiza la FeVA en Miramar, Buenos Aires.
Campeonato Argentino M18 de Vóleibol: Las selecciones de Mendoza perdieron en cuarto de final
Las selecciones femenina y masculina Sub 18 de la Federación Mendocina de Vóleibol perdieron en el Argentino M18 de Miramar 2026
Con ambos seleccionados Sub 18 de la Federación Mendocina de Vóleibol superando la fase de grupo, quedando entre los mejores ocho, y este viernes se disputaron los encuentros de Cuartos de Final, donde ambos representativos cayeron en sets corridos.
El sexteto masculino, dirigido por Diego Marincovich, Emanuel Del Curto y Jorge Casado, fue superado por 3-0 por el equipo de la Federación Metropolitana (CABA), con parciales de 25-18, 25-15 y 25-15, en 1 hora 15 minutos de juego. Este viernes jugaban por el 5° puesto contra Santa Fe.En su zona empezaron ganándole a Tucumán (3-0), luego cayeron ante Santa Fe y Metropolitana (3-0) y lograron pasar a playoffs al imponerse a Chubut (3-0).
Por su parte, las chicas, que conducen Francisco Montaruli, Javier Carrasco y Lucas Astudillo, fueron superadas por el representante de Provincia de Buenos Aires, con parciales de 26-24, 25-13 y 29-27, tras 1 hora 29 minutos. Este viernes buscaban asegurarse el 5° puesto frente a San Juan.
En fase grupos derrotaron a San Juan (3-2), a La Pampa (3-0), perdieron con Buenos Aires (2-3) y derrotaron a Santiago del Estero (3-0).
Los planteles U18 de la Federación Mendocina de Vóleibol
Masculino: Javier Bisogno, Valentín Yapura, Tiago Núñez, Benjamín Fontenla, Uriel López, Octavio Gregorio, Gonzalo Pérez, Francisco Oropel, Benjamín Méndez, Martino López, Maximiliano Sposito, Agustín Ríos, Bruno Flores, Ignacio Jorge.
Femenino: Juana Becerra, Bianca Márquez, Pilar Arancibia, Martina Mautino, Catalina Llompart, Isabella Juan, Ana Roitz, Sofía Ontivero, Victoria Peralta, Catalina Arcucci, Camila Peinado, Julia Orozco, Lorena Benítez, Paula Echevarrieta.