Campeonato Argentino de Velocidad: Villalobos ganó en La Pampa y Márquez quedó como líder del certamen

motociclismo-argentino de velocidad-toay-gp3-federico marquez Federico Márquez. El mendocino subió al tercer escalón de la carrera de Toay y se trepó a lo más alto del Campeonato Argentino de Velocidad GP3.

Mariano Villalobos ganó de punta a punta en el Campeonato Argentino de Velocidad

Mariano Villalobos dominó prácticamente toda la actividad de la segunda fecha disputada en el circuito de Toay, La Pampa, de una extensión de 4.184 metros. El mendocino mostró un ritmo demoledor durante el fin de semana. Desde los entrenamientos del viernes, logró la pole position, ganó la carrera Superpole del sábado y después se quedó con la final del domingo liderando toda la competencia.

“El balance fue muy bueno. Mejor imposible”, señaló Villalobos tras cerrar un fin de semana casi perfecto.

Incluso, el piloto mendocino debió sobreponerse a una durísima caída sufrida el sábado durante los entrenamientos: “Me caí fuerte, como a 140 kilómetros por hora. Por suerte no me rompí nada y pudimos arreglar la moto”, explicó.

Además, detalló las condiciones complicadas de pista que provocaron el accidente: “Hacían 4 grados, la pista estaba fría y cuando agarré una curva a la derecha la goma estaba congelada y me fui al suelo”, precisó.

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Federico Márquez sumó fuerte y quedó líder del campeonato

Por su parte, el otro motociclista de nuestra provincia, Federico Márquez, también tuvo una actuación muy destacada dentro de la competitiva categoría. El mendocino había clasificado tercero y luego terminó sexto en la carrera Superpole del sábado, resultado que lo obligó a largar desde atrás el domingo. Sin embargo, protagonizó una gran remontada para terminar tercero en una carrera muy peleada.

“Fue un carrerón. Mariano estuvo muy firme adelante y yo pude pelear toda la carrera para terminar tercero”, comentó Márquez. Además, confirmó cómo quedó el campeonato tras la fecha pampeana: “Hoy estoy primero yo y segundo Mariano”, aseguró el piloto del equipo Aero Racing.

Así está el Campeonato GP3

1°- Federico Márquez (Mendoza) 28 puntos

2°- Mariano Villalobos (Mendoza) 22 puntos

3°- José Plaja Maidana (Chaco) 22 puntos

4°- Ariel Gabarini (Córdoba) 18 puntos

5°- Santiago Gossa (Córdoba) 18 puntos

6° Virginia Guidetti (Santa Fe) 14 puntos

Mendoza domina la Supersport 300 Nacional

La actuación de ambos pilotos volvió a confirmar el enorme presente que atraviesa el motociclismo mendocino a nivel nacional. Mientras Villalobos mostró una velocidad impresionante durante todo el fin de semana, Márquez volvió a sumar puntos importantes pensando en el campeonato argentino.

Lo que se viene en el GP3 Argentina

La próxima fecha del GP3 Argentina se disputará en el autódromo de San Nicolás entre el 19 y 21 de junio, donde los dos mendocinos buscarán mantenerse como grandes protagonistas de la temporada.