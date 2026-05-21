Agustín Loser habló sobre el retorno tras su lesión y lo aprendido en la convalescencia

La lesión de Agustín Loser y el aprendizaje

El Umbria Volley Perugia arrasó con casi todos los torneos que jugó, tanto en Italia como a nivel internacional. Cosechó la Serie A1 italiana, la Supercopa de Italia, y el tercer puesto en la Copa de Italia (único torneo que no ganó), a nivel local; y luego nada menos que la CVE Champions League, de la Confederación Europea de Vóley (CEV); y la Copa Mundial de Clubes -Club World Championship-.

Tantos logros del equipo italiano, donde Agustín Loser comparte plantilla con Jugadores como Oleh Plotnytskyi, Kamil Semeniuk, Wassim Ben Tara y Sebastián Solé, no tuvieron en algunos casos al alvearense de 28 años por su lesión ocurrida en febrero pasado.

Consultado sobre cómo vivió este tiempo fuera de competencia, el mendocino reveló: "Nunca me había pasado estar tanto tiempo afuera y creo que sí, lo veía más como un asistente del entrenador (del Perugia) al voleibol mismo. Tenía bastante comunicación con el staff, ellos me preguntaban cosas que yo veía afuera", dijo el central, elegido Olimpia de Plata en Vóley en el 2025.

Agustín Loser y el diálogo en Fox Sports

"También con el equipo trataba de ser lo más presente posible, más allá de que en el campo no estuviera. Creo que eso también me ayudó mucho a entender otras cosas que a veces dentro del campo uno no las ve, y creo que todas estas experiencias sirven para sumar, para crecer, para ganar experiencias", continuó reflexionando Loser, para agregar luego: "creo que en otro momento de mi vida lo hubiera entrenado de otra manera, me hubiera acostado más. Así que la verdad que fue un desafío, pero un desafío que me sirvió para conocer esa parte mía y experimentarlo".

loser 1 De Cecco arma una pelota rápida a posición tres, y el central mendocino Agustín Loser anota un punto para la Selección Argentina. Ambos fueron convocados para jugar la VNL 2026.

Agustín Loser: mirar de afuera y crecer

Sobre el click que le permitió estar fuera y mirar desde el borde de la cancha, Agustín tocó el tema de la vuelta a competencia, algo que interesa al entrenador de la Selección Argentina de Vóley, Horacio Dileo. "También (sirvió) lo que es la vuelta, la preparación de la vuelta, porque más allá de la rehabilitación de la rodilla, después está tomar el ritmo de voleibol, no es fácil volver a tenerlo en tan poco tiempo y a tan alto nivel".

Completando sobre la recuperación, el mendocino sumó: "Eso me parece que es una de las cosas más importantes, no solamente volver, sino volver enseguida al top mundial. Eran los tiempos muy ajustados, el nivel de voleibol es muy alto, entonces, más allá de que uno está acostumbrado a jugarlo, cuando parás un tiempo se pierde (el ritmo) muy rápidamente, y encima cuando volvés, tenés frustraciones porque querés hacer las cosas bien, querés correr lo más rápido posible; y a veces no te salen".

Finalmente reconoció que "creo que desde el alto, también he mejorado, he crecido, y este tiempo se me sirvió para eso".