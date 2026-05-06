Agustín Loser volvió tras su lesión y se coronó campeón de Italia con el Perugia

Sumando otro hito histórico en su carrera, el mendocino Agustín Loser alcanzó otro título en el voley europeo al consagrarse campeón de Italia con el Perugia.
Sumando otro hito histórico en su carrera, el mendocino Agustín Loser alcanzó otro título en el voley europeo al consagrarse campeón de Italia con el Perugia
Sumando otro hito histórico en su carrera, el mendocino Agustín Loser alcanzó otro título en el voley europeo al consagrarse campeón de Italia con el Perugia.
El Sir Safety Perugia se consagró campeón de la Superlega 2025/26 tras barrer la serie de finales por 3-0 a la Lube Civitanova de los argentinos Kukartsev y Orduna, sentenciando el Scudetto con una victoria 3-1 en el PalaBarton ante su público. Los parciales de la tercera final fueron 25-27, 26-24, 25-22 y 25-20.
El título tiene un sabor especial para el capitán de la Selección Argentina, quien protagonizó un regreso heroico a las canchas tras superar una lesión de meniscos y estará disponible para la VNL.
Además, es el primer título de liga italiana para el central alvearense quien compartió la consagración con otro argentino, Sebastián Solé, quien sumó su tercera liga.
Con este logro, el equipo de los Block Devils completa una temporada perfecta, habiendo conquistado previamente la Supercopa, la Champions League (irá por el bicampeonato en el Final 4 del 16 y 17 de mayo en Torino) y el Mundial de Clubes.