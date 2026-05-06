Agustín Loser volvió tras su lesión y se coronó campeón de Italia con el Perugia

El título tiene un sabor especial para el capitán de la Selección Argentina, quien protagonizó un regreso heroico a las canchas tras superar una lesión de meniscos y estará disponible para la VNL.

Además, es el primer título de liga italiana para el central alvearense quien compartió la consagración con otro argentino, Sebastián Solé, quien sumó su tercera liga.

Con este logro, el equipo de los Block Devils completa una temporada perfecta, habiendo conquistado previamente la Supercopa, la Champions League (irá por el bicampeonato en el Final 4 del 16 y 17 de mayo en Torino) y el Mundial de Clubes.