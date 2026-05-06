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En el Club de Campo Mendoza se definieron otros 6 equipos finalistas del Max Capital Golf Tour

La tercera fecha del Max Capital Golf Tour, organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América, se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los ganadores de la etapa.

Los ganadores de la etapa.

La tercera fecha del Max Capital Golf Tour, organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América, se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza con una gran convocatoria y muy buen nivel de juego.

Unos 140 jugadores participaron en busca de un lugar entre los mejores 6 equipos que obtuvieron la clasificación para jugar la gran final el próximo 20 de septiembre por un viaje a El Potrerillo de Larreta.

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El Max Capital Golf Tour pas&oacute; por la cancha del Club de Campo Mendoza.

El Max Capital Golf Tour pasó por la cancha del Club de Campo Mendoza.

Con una cancha en muy buenas condiciones y un clima ideal para que los scores fueran muy buenos, los ganadores fueron Federico, Juan Francisco y Matías Benenati junto a Susana Lorca quienes firmaron una tarjeta de 62 golpes gross y 57 neto.

A solo un golpe (63 y 58) se ubicó el cuarteto conformado por Julián Arlín, Ignacio Barrancos, Nicolás y Matías Brandi, mientras que el tercer lugar fue para Emiliano Del Campo, Marcelo Velasco, Rafael Zemborain y José Lagos.

La 3ra fecha del Max Capital Golf Tour

max capital golf tour

Lo que viene en el Max Capital Gold Tour 2026

Este este viernes 8 y el sábado 9 de mayo se jugará la cuarta y última fecha clasificatoria del Max Capital Gold Tour, en la cancha de La Vacherie Country Golf.

Los equipos que ocupen los 6 primeros puestos se clasificarán a la etapa final por el premio mayor.

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