En el Club de Campo Mendoza se definieron otros 6 equipos finalistas del Max Capital Golf Tour

Unos 140 jugadores participaron en busca de un lugar entre los mejores 6 equipos que obtuvieron la clasificación para jugar la gran final el próximo 20 de septiembre por un viaje a El Potrerillo de Larreta.

golf 2 El Max Capital Golf Tour pasó por la cancha del Club de Campo Mendoza.

Con una cancha en muy buenas condiciones y un clima ideal para que los scores fueran muy buenos, los ganadores fueron Federico, Juan Francisco y Matías Benenati junto a Susana Lorca quienes firmaron una tarjeta de 62 golpes gross y 57 neto.