En el Club de Campo Mendoza se definieron otros 6 equipos finalistas del Max Capital Golf Tour

La tercera fecha del Max Capital Golf Tour, organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América, se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza con una gran convocatoria y muy buen nivel de juego.
La tercera fecha del Max Capital Golf Tour, organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América, se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza.
La tercera fecha del Max Capital Golf Tour, organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América, se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza con una gran convocatoria y muy buen nivel de juego.
Unos 140 jugadores participaron en busca de un lugar entre los mejores 6 equipos que obtuvieron la clasificación para jugar la gran final el próximo 20 de septiembre por un viaje a El Potrerillo de Larreta.
Con una cancha en muy buenas condiciones y un clima ideal para que los scores fueran muy buenos, los ganadores fueron Federico, Juan Francisco y Matías Benenati junto a Susana Lorca quienes firmaron una tarjeta de 62 golpes gross y 57 neto.
A solo un golpe (63 y 58) se ubicó el cuarteto conformado por Julián Arlín, Ignacio Barrancos, Nicolás y Matías Brandi, mientras que el tercer lugar fue para Emiliano Del Campo, Marcelo Velasco, Rafael Zemborain y José Lagos.
Este este viernes 8 y el sábado 9 de mayo se jugará la cuarta y última fecha clasificatoria del Max Capital Gold Tour, en la cancha de La Vacherie Country Golf.
Los equipos que ocupen los 6 primeros puestos se clasificarán a la etapa final por el premio mayor.