Marcelo Tinelli recibió un regalo muy especial de Daniel Vila e Independiente Rivadavia

El máximo dirigente de Independiente Rivadavia le obsequió al conductor de televisión y a su hijo una camiseta del campeón de la Copa Argentina con sus respectivos nombres en el dorso. La alegría de Marcelo Tinelli fue expresada en su red social Instagram donde subió un video mostrando la indumentaria y agradeciéndole a Daniel Vila por su generosidad.

Daniel Vila Daniel Vila le hizo un regalo a Marcelo Tinelli y a su hijo Lolo. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"Gracias querido amigo Daniel Vila, y a todos los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y los hinchas de Independiente Rivadavia de Mendoza, por estas hermosas camisetas para Lolo y para mí", escribió Tinelli en su cuenta de Instagram junto al video en el que pueden verse las camisetas de la Lepra con su nombre y el de su hijo Lorenzo.

"Mirá qué lujo", se lo escucha decir a Tinelli en una parte del video, mostrando su euforia por el regalo recibido por parte de Daniel Vila y la dirigencia de Independiente Rivadavia.

Embed - Marcelo Tinelli recibió un regalo muy especial de Daniel Vila y la Lepra

Independiente Rivadavia, el equipo del momento

La Lepra avanza a paso firme en esta temporada 2026 y este miércoles tendrá una parada clave ante Fluminense por Copa Libertadores. El equipo de Alfredo Berti tiene puntaje perfecto en el Grupo C -ganó los tres partidos que jugó- y, en caso de ganar, tendrá prácticamente sentenciado su pasaje a octavos de final del certamen internacional por primera vez en su historia.

Además, Independiente Rivadavia está clasificado a los playoffs del Torneo Apertura donde el próximo sábado recibirá a Unión de Santa Fe en el Bautista Gargantini por los octavos de final.

Además, el Azul sigue puntero en la tabla anual con 34 unidades, a tres de distancia del escolta Estudiantes de La Plata. Aquel equipo que termine como líder en esta tabla al final de la temporada no solo clasifica a la Copa Libertadores 2027 sino que también recibirá el mote de campeón de la Liga por haber sido el equipo con mayor puntaje en el año.