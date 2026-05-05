El Pocho Lavezzi habló de su dura lucha contra las adicciones: el consejo que le dio Maradona

Ezequiel Pocho Lavezzi habló de todo. El ex delantero de la Selección argentina se refirió a su lucha contra las adicciones, tuvo un párrafo importante sobre su hijo, Diego Maradona y Zlatan Ibrahimovic.
"Una de las cosas que me marcó es que mi hijo me diga un montón de cosas. Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije 'No le puedo cagar la vida, mi hijo'. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias. Sí, por querer disfrutar de cosas que de repente me di cuenta que no me estaban haciendo tan bien", dijo el Pocho.
Lavezzi relató una anécdota con el sueco Zlatan Ibrahimovic, con quien fue compañero en en París Saint-Germain. "Tengo la mejor con Ibra. Un día, había un concierto, no me acuerdo de qué, que nosotros, todo un grupito vamos a verlo, y volviendo, me llama Ibra, y me dice, ‘¿qué estás haciendo?’ Nada, le digo, estoy volviendo de acá. Me dice, 'venite para acá, estoy acá yo'. Yo estaba con una piba ahí, le digo, bueno, mirá, me invitó Ibra, así que voy para allá", dijo el ex jugador de San Lorenzo.
"Fui a mi casa, agarré la camioneta, fui con él, y nada, terminó recontra mamado, Ibra. Y al otro día entrenábamos, terminábamos como a las 4 de la mañana, 5, y a las 8 tenía que estar en el club. Claro, cayó Ibra tirado en la camilla, con el doctor, con todo. Yo, ¿entendés? Yo fui, entrené normal, y me decía, 'yo no sé cómo podés hacer vos'. Yo lo hacía todos los días”, dijo riéndose.
"Casi todos mis amigos de mi edad, el barrio se los comió. Tengo muchísimos amigos que se murieron. Me considero un afortunado y que el fútbol me salvó”, confesó en otro tramo de la nota.
"Con Diego me pasó algo: un día estaba medio bajón en la Selección. Se dio cuenta de que no estaba en la misma. Me mandó a llamar y me dice, '¿qué te pasa?’ No, no, la verdad, Diego, mirá, pasa esto, esto y esto, para mí, estoy perdiendo a mi familia. Me dijo, 'andáte a la concentración y andáte a buscar allá a tu familia. No, no cometas el mismo error que que yo hice, porque la familia es lo más importante'. Y le dije, la verdad que gracias, pero nada, me quedo acá. No prendió un carajo, entonces. No le digo hola. Y es la nueva anécdota”, relató entre risas y nostalgia.