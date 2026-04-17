El duro testimonio de Lavezzi: sufrió de depresión y estuvo internado

El ex delantero de la Selección argentina Ezequiel Lavezzi abrió su intimidad sin problemas. El Pocho dio un duro testimonio sobre lo que vivió con la depresión que lo llevó a internarse.
El ex jugador de la Selección argentina Ezequiel Lavezzi dio un duro testimonio sobre lo que vivió con la depresión
El ex delantero de la Selección argentina Ezequiel Lavezzi abrió su intimidad sin problemas. El Pocho dio un duro testimonio sobre lo que vivió con la depresión que lo llevó a internarse.
Lavezzi fue noticia por su salud a finales del 2023. El exfutbolista argentino estuvo internado durante varias semanas y se desataron muchas teorías sobre la situación que atravesaba, pero ahpra el Pocho contó detalles de ese momento.
Lavezzi habló con el Corriere della Sera de Italia y dijo: "He pasado por un momento difícil, pero ahora estoy bien. Una profunda sensación de inquietud, experimenté oscuridad. Me estaba haciendo daño a mí mismo. Tanto a mí como a mis seres queridos. Alternaba entre depresión y ataques de ansiedad. Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos".
"Eran cosas que no podía controlar. Yo era el único que realmente sabía por lo que estaba pasando. Había tocado fondo; ya no podía verme así", añadió el ex jugador del Napoli de Italia y de San Lorenzo.
Además el jugador que fue subcampeón del mundo con la Albiceleste en Brasil 2014, dijo: "Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, acudí a psicólogos y otros especialistas en una clínica para salir adelante. Mi camino aún no ha terminado. Tengo un consejo para cualquiera que esté pasando por esto: pidan ayuda".
"Siento orgullo por haber podido aceptar y afrontar mi fragilidad. Y también gratitud: haber estado tan enfermo me ha cambiado como persona. Soy un hombre más consciente y maduro. A veces no se puede conocer la luz sin haber visto la oscuridad", explicó.
"Quiero ser alguien que no olvide lo que ha vivido, que sepa apreciar la sencillez y disfrutar de su familia. Quiero vivir. Tengo la suerte de tener dos hijos, el mayor regalo de la vida", cerró.