El duro testimonio de Lavezzi: sufrió de depresión y estuvo internado

"Eran cosas que no podía controlar. Yo era el único que realmente sabía por lo que estaba pasando. Había tocado fondo; ya no podía verme así", añadió el ex jugador del Napoli de Italia y de San Lorenzo.

Además el jugador que fue subcampeón del mundo con la Albiceleste en Brasil 2014, dijo: "Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, acudí a psicólogos y otros especialistas en una clínica para salir adelante. Mi camino aún no ha terminado. Tengo un consejo para cualquiera que esté pasando por esto: pidan ayuda".

Lavezzi.jpg Lavezzi jugó en el Napoli.

"Siento orgullo por haber podido aceptar y afrontar mi fragilidad. Y también gratitud: haber estado tan enfermo me ha cambiado como persona. Soy un hombre más consciente y maduro. A veces no se puede conocer la luz sin haber visto la oscuridad", explicó.

"Quiero ser alguien que no olvide lo que ha vivido, que sepa apreciar la sencillez y disfrutar de su familia. Quiero vivir. Tengo la suerte de tener dos hijos, el mayor regalo de la vida", cerró.