Independiente Rivadavia ante Fluminense por la Copa Libertadores: días y horarios de los octavos de final

Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de definir la serie en condición de local por haber terminado primero en el Grupo C y curiosamente Fluminense fue segundo en el mismo grupo, pero el destino del sorteo hizo que se vuelvan a encontrar en la instancia de playoffs.

En los partidos de la fase de grupos el conjunto mendocino ganó 2 a 1 en Río de Janeiro y luego, en Mendoza, empataron 1 a 1.

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