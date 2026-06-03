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Independiente Rivadavia ante Fluminense por la Copa Libertadores: días y horarios de los octavos de final

Independiente Rivadavia y Fluminense ya tienen agendados el día y el horario de los dos partidos de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra será local en el partido de vuelta.

La Lepra será local en el partido de vuelta.

Independiente Rivadavia y Fluminense ya tienen agendados el día y el horario de los dos partidos de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Conmebol confirmó que la Lepra y el Flu jugarán el partido de ida en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el martes 11 de agosto a las 19 y una semana más tarde, el martes 18, en el mismo horario, será el encuentro de vuelta en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

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Independiente Rivadavia irá por otro Maracanazo

Independiente Rivadavia irá por otro Maracanazo

Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de definir la serie en condición de local por haber terminado primero en el Grupo C y curiosamente Fluminense fue segundo en el mismo grupo, pero el destino del sorteo hizo que se vuelvan a encontrar en la instancia de playoffs.

En los partidos de la fase de grupos el conjunto mendocino ganó 2 a 1 en Río de Janeiro y luego, en Mendoza, empataron 1 a 1.

Los días y horarios de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia: 11/8 a las 19 en Río de Janeiro y 18/8 a las 19 en Mendoza
  • Estudiantes vs. Universidad Católica: 11/8 a las 21.30 en La Plata y 18/8 a las 21.30 en Santiago de Chile
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: 11/8 a las 19.30 en Ibagué y 18/8 a las 20.30 en Ecuador (sede a confirmar)
  • Platense vs. Coquimbo Unido: 12/8 a las 19 en Vicente López y 19/8 a las 19 en Chile (sede a confirmar)
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño: 12/8 a las 19 en San Pablo y 19/8 a las 19 en Asunción
  • Cruzeiro vs. Flamengo: 12/8 a las 21.30 en Belo Horizonte y 19/8 a las 21.30 en Río de Janeiro
  • Mirassol vs. Liga de Quito: 13/8 a las 19 en Brasil (sede a designar) y 20/8 a las 19 en Quito
  • Rosario Central vs. Corinthians: 13/8 a las 21.30 en Rosario y 20/8 a las 21.30 en San Pablo

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