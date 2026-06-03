Independiente Rivadavia ante Fluminense por la Copa Libertadores: días y horarios de los octavos de final

Independiente Rivadavia y Fluminense ya tienen agendados el día y el horario de los dos partidos de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Independiente Rivadavia y Fluminense ya tienen agendados el día y el horario de los dos partidos de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Independiente Rivadavia y Fluminense ya tienen agendados el día y el horario de los dos partidos de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Conmebol confirmó que la Lepra y el Flu jugarán el partido de ida en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el martes 11 de agosto a las 19 y una semana más tarde, el martes 18, en el mismo horario, será el encuentro de vuelta en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de definir la serie en condición de local por haber terminado primero en el Grupo C y curiosamente Fluminense fue segundo en el mismo grupo, pero el destino del sorteo hizo que se vuelvan a encontrar en la instancia de playoffs.
En los partidos de la fase de grupos el conjunto mendocino ganó 2 a 1 en Río de Janeiro y luego, en Mendoza, empataron 1 a 1.