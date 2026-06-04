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Tres plantas que se adaptan al frío y florecen en invierno: serán la envidia del barrio

Llenan el jardín de color, requieren pocos cuidados, y soportan las temperaturas bajas de la temporada otoño-invierno

Paula García
Por Paula García [email protected]
Tres plantas que florecen en invierno. Imagen: Pexels.

Tres plantas que florecen en invierno. Imagen: Pexels.

Que llegue el frío no significa que tienes que dejar de disfrutar del jardín. En realidad, basta con conocer las plantas que florecen en invierno y se adaptan a las temperaturas frías. A continuación, exploramos una selección perfecta tanto para interiores como exteriores.

Aportan color en una época donde predominan los tonos apagados, ya que la mayoría de plantas y árboles pierden sus hojas para protegerse del frío, y entran en estado de resposo. En cambio, estas plantas son únicas, y perfectas para mantener el jardín vivo, así que suelen llamar la atención de todo el barrio.

Pensamientos para el jardín

Los pensamientos (Viola × wittrockiana) son una de las flores más resistentes del invierno. Soportan bajas temperaturas y mantienen su floración drante toda la estación fría.

Se destacan por su enorme variedad de colores, que van desde los amarillos hasta los violetas, blancos, rojos, y combinaciones multicolores. Son perfectos para cultivar en macetas, canteros e incluso en los bordes de jardín.

pensamientos
El pensamiento es una planta que puede permanecer completamente en el exterior o bajo una cubierta. Imagen: Pexels.

El pensamiento es una planta que puede permanecer completamente en el exterior o bajo una cubierta. Imagen: Pexels.

Además, requieren pocos cuidados. Con riegos moderados, y una buena exposición de luz, esta planta se mantiene en excelente estado durante meses.

Ciclamen

El ciclamen (Cyclamen persicum) también florece en invierno y se adapta muy bien a las bajas temperaturas. Sus flores tienen una forma particular y elegante, con pétalos que parecen invertidos y colores intensos como el rosa, rojo y blanco.

Cuando esta florecido se convierte en la estrella del jardín. También, se puede adaptar a interiores con buena luz. Solo requiere un riego moderado, suelos drenados y una ubicación protegida de los vientos fuertes.

ciclamen
Esta planta tambi&eacute;n es conocida como primavera de jard&iacute;n. Imagen: Pexels.

Esta planta también es conocida como primavera de jardín. Imagen: Pexels.

Prímula

La prímula es una planta que florece en invierno y se adapta muy bien a las bajas temperaturas. Sus flores aparecen en tonos intensos como amarillo, rojo, violeta, rosa y naranja, aportando un gran impacto visual en jardines y macetas.

Es ideal para exteriores protegidos o espacios con buena luz, pero sin sol directo fuerte. Necesita riegos moderados y un sustrato con buen drenaje para mantenerse saludable durante toda la temporada.

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