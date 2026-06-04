Tres plantas que se adaptan al frío y florecen en invierno: serán la envidia del barrio

Se destacan por su enorme variedad de colores, que van desde los amarillos hasta los violetas, blancos, rojos, y combinaciones multicolores. Son perfectos para cultivar en macetas, canteros e incluso en los bordes de jardín.

pensamientos El pensamiento es una planta que puede permanecer completamente en el exterior o bajo una cubierta. Imagen: Pexels.

Además, requieren pocos cuidados. Con riegos moderados, y una buena exposición de luz, esta planta se mantiene en excelente estado durante meses.

Ciclamen

El ciclamen (Cyclamen persicum) también florece en invierno y se adapta muy bien a las bajas temperaturas. Sus flores tienen una forma particular y elegante, con pétalos que parecen invertidos y colores intensos como el rosa, rojo y blanco.

Cuando esta florecido se convierte en la estrella del jardín. También, se puede adaptar a interiores con buena luz. Solo requiere un riego moderado, suelos drenados y una ubicación protegida de los vientos fuertes.

ciclamen Esta planta también es conocida como primavera de jardín. Imagen: Pexels.

Prímula

La prímula es una planta que florece en invierno y se adapta muy bien a las bajas temperaturas. Sus flores aparecen en tonos intensos como amarillo, rojo, violeta, rosa y naranja, aportando un gran impacto visual en jardines y macetas.

Es ideal para exteriores protegidos o espacios con buena luz, pero sin sol directo fuerte. Necesita riegos moderados y un sustrato con buen drenaje para mantenerse saludable durante toda la temporada.