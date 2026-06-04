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Tras el despido de Almirón en Rosario Central: ¿vuelve a Boca y el Canalla va por un ex River?

Rosario Central y Boca tienen el puesto de entrenador vacante y la danza de los entrenadores lanza todo tipo de nombres

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca va búsqueda de su nuevo entrenador.

Boca va búsqueda de su nuevo entrenador.

El receso mundialista permitió que los equipos argentinos se rearmen de cara al segundo semestre con el objetivo de volver a pelear por títulos, y los primeros cambios llegaron en los bancos de suplentes de dos grandes del país: el contrato de Claudio Úbeda no fue renovado en Boca y Jorge Almirón fue despedido en Rosario Central.

Es por eso que Juan Román Riquelme analiza diferentes nombres y el ex DT del Canalla es uno de los apuntados; por su lado, en el conjunto rosarino suena fuerte un ex jugador de River y amigo de Ángel Di María: Javier Mascherano.

Javier Mascherano
Mascherano puede llegar a Rosario Central y Almir&oacute;n a Boca.

Mascherano puede llegar a Rosario Central y Almirón a Boca.

La danza de nombres: Almirón fue despedido de Rosario Central y suena en Boca

El paso de Almirón por Rosario Central dejó los siguientes números:

  • Dirigió 27 partidos.
  • Ganó en 15 oportunidades.
  • Tuvo 5 empates.
  • Cayó 7 veces.
    • Quedó eliminado en semifinales del Torneo Apertura 2026 (0 a 1 contra River en el Monumental).
    • Cayó en 16avos de final de la Copa Argentina (0 a 3 frente a Estudiantes de La Plata).
    • Clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.
    • Ganó el único clásico de Rosario que disputó (como visitante por 2 a 0).

Más allá de que los números fueron positivos, quedó fuera del conjunto rosarino, que ahora busca un reemplazante y ve en Javier Mascherano al candidato ideal. Además, la amistad del Jefecito con Ángel Di María puede acelerar las negociaciones; el ex jugador de la Selección argentina viene de dirigir al Inter Miami donde renunció "por motivos personales".

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Almir&oacute;n fue el &uacute;ltimo entrenador en llevar a Boca a una final de Copa Libertadores.

Almirón fue el último entrenador en llevar a Boca a una final de Copa Libertadores.

Cómo le fue a Boca con Almirón como DT

El paso de Jorge Almirón por Boca Juniors (entre abril y noviembre de 2023) fue un ciclo cargado de contrastes, donde la obsesión por la Copa Libertadores camufló un andar bastante irregular en el ámbito local.

Desde su debut en la caída por 1 a 0 frente a San Lorenzo el 12 de abril de ese año, sus números en el Xeneize fueron los siguientes:

  • Dirigió 43 partidos.
  • Ganó 17.
  • Empató 13.
  • Perdió 13.
  • Logró el 50% de efectividad, pero fuera de La Bombonera solo obtuvo el 36% de los puntos en 23 partidos con 6 triunfos, 6 empates y 10 caídas).
  • Cayó en los dos Superclásicos del año: 1 a 0 en el Monumental y 2 a 0 en La Bombonera.

Su ciclo terminó abruptamente con su renuncia tras perder la final continental ante Fluminense y hoy, tres años después, su nombre vuelve a sonar en el conjunto de La Ribera.

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