Mundial 2026: liquidan televisores con hasta 53% de descuento, 12 cuotas sin interés y cuotas de $20.000

televisor oferta mercado libre Cambiar el televisor, siempre una opción en la previa de los Mundiales. Más si viene con buena financiación. Imagen ilustrativa.

En Coto, por ejemplo, algunas de las propuestas más accesibles permiten adquirir un Smart TV THS de 32 pulgadas en 12 cuotas de $20.299. También figuran un BGH de 43 pulgadas por $31.499 mensuales y un Noblex del mismo tamaño por $32.999 en 12 pagos sin interés.

Para quienes buscan pantallas más grandes, aparecen alternativas como un Philips 4K de 55 pulgadas en cuotas de $56.499, un TCL 4K de 55 pulgadas por $65.999 mensuales, un BGH 4K de 60 pulgadas por $73.999 y equipos de gama superior como un Samsung QLED de 65 pulgadas o un Philips Ambilight de 70 pulgadas.

supermercados, televisores (2) Danza de ofertas, descuentos y financiación de televisores en diversas cadenas de supermercados. Foto: archivo

Carrefour suma rebajas de hasta el 53% en televisores

La propuesta de Carrefour también apunta directamente a quienes quieren llegar al Mundial con televisor nuevo en casa. La cadena ofrece descuentos que alcanzan el 53% en modelos seleccionados y financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Entre los equipos destacados figuran un Hyundai de 32 pulgadas HD Android TV por $254.999 con una rebaja del 48%, un Hyundai de 43 pulgadas Full HD Android TV por $456.164 con 46% de descuento y un Telefunken de 32 pulgadas Android TV por $279.999.

televisor mundial Televisores smart, con muchos descuentos y promociones a poco del Mundial 2026. Foto: archivo

La oferta también incluye televisores de gran tamaño y tecnología avanzada. Sobresalen un BGH UHD Google TV de 60 pulgadas por $1.289.999, un Hyundai 4K UHD de 65 pulgadas por $1.619.999, un Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas con una rebaja del 42% y un OLED AI de 83 pulgadas por $6.634.519.

Como incentivo adicional, algunos modelos THS y Top House incluyen regalos, entre ellos pelotas de fútbol o soportes para TV, según el equipo elegido.