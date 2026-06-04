A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos cadenas de supermercados redoblaron la apuesta con promociones especiales en Smart TV de distintos tamaños, financiación sin interés y descuentos que superan el 50%. Y vos, ¿vas a cambiar el televisor?
Mundial 2026: liquidan televisores con hasta 53% de descuento, 12 cuotas sin interés y cuotas de $20.000
Se viene el Mundial 2026 y cambiar el televisor siempre es un plan. Sorpresa por la promo de supermercados con sus descuentos y financiación
Precisamente, Carrefour y Coto lanzaron una batería de promociones para captar a quienes planean renovar el televisor antes del comienzo del torneo.
Las ofertas, vigentes entre el 29 de mayo y el 4 de junio, incluyen televisores que van desde las 32 hasta las 70 pulgadas, con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés y beneficios adicionales.
En Coto, por ejemplo, algunas de las propuestas más accesibles permiten adquirir un Smart TV THS de 32 pulgadas en 12 cuotas de $20.299. También figuran un BGH de 43 pulgadas por $31.499 mensuales y un Noblex del mismo tamaño por $32.999 en 12 pagos sin interés.
Para quienes buscan pantallas más grandes, aparecen alternativas como un Philips 4K de 55 pulgadas en cuotas de $56.499, un TCL 4K de 55 pulgadas por $65.999 mensuales, un BGH 4K de 60 pulgadas por $73.999 y equipos de gama superior como un Samsung QLED de 65 pulgadas o un Philips Ambilight de 70 pulgadas.
Carrefour suma rebajas de hasta el 53% en televisores
La propuesta de Carrefour también apunta directamente a quienes quieren llegar al Mundial con televisor nuevo en casa. La cadena ofrece descuentos que alcanzan el 53% en modelos seleccionados y financiación de hasta 12 cuotas sin interés.
Entre los equipos destacados figuran un Hyundai de 32 pulgadas HD Android TV por $254.999 con una rebaja del 48%, un Hyundai de 43 pulgadas Full HD Android TV por $456.164 con 46% de descuento y un Telefunken de 32 pulgadas Android TV por $279.999.
La oferta también incluye televisores de gran tamaño y tecnología avanzada. Sobresalen un BGH UHD Google TV de 60 pulgadas por $1.289.999, un Hyundai 4K UHD de 65 pulgadas por $1.619.999, un Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas con una rebaja del 42% y un OLED AI de 83 pulgadas por $6.634.519.
Como incentivo adicional, algunos modelos THS y Top House incluyen regalos, entre ellos pelotas de fútbol o soportes para TV, según el equipo elegido.