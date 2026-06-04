Murió José Sanfilippo: adiós a la leyenda de San Lorenzo y goleador histórico del fútbol argentino

José Sanfilippo José Sanfilippo se convirtió en el goleador histórico de San Lorenzo.

La huella imborrable del Nene Sanfilippo en las páginas de oro de San Lorenzo

Nacido y criado en el tradicional barrio porteño de Flores, Sanfilippo forjó desde muy joven un lazo indestructible con San Lorenzo de Almagro. En la institución de Boedo construyó una leyenda monumental que se mantiene completamente vigente hasta nuestros días, convirtiéndose en el máximo artillero histórico del club.

A lo largo de su gloriosa trayectoria con la camiseta azulgrana, el atacante logró registrar la notable cifra de 205 goles oficiales. Su desempeño dentro del área estuvo marcado por una rigurosa obsesión con los entrenamientos y un perfeccionismo técnico que lo llevó a conquistar múltiples títulos con el Ciclón.

Además de su indiscutible éxito a nivel de clubes, su extraordinario nivel lo catapultó de manera directa a la Selección Argentina. Defendiendo la camiseta albiceleste, el letal artillero tuvo el honor de representar al país participando en dos ediciones de la Copa del Mundo, consolidando su estatus internacional.

José Sanfilippo (2) En San Lorenzo debutó y se convirtió en un delantero letal.

Los números de José Sanfilippo

Jugó en: San Lorenzo , Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangu, Bahía de Brasil, San Miguel y Selección argentina.

, Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangu, Bahía de Brasil, San Miguel y Selección argentina. Goles: 480.

Títulos: Con San Lorenzo: Primera División 1959, Torneo Metropolitano 1972 y Torneo Nacional 1972. Con Nacional: Torneo Cuadrangular 1964. Con Bahía: Campeonato Baiano 1970 y 1971. Con la Selección argentina: Oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955 y Copa América Perú 1957.

