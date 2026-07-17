¿Qué secretos esconde El palacio del este, la nueva serie de terror de Netflix?

Se trata de El palacio del este, una serie creada por Chol Jung-kyu, Kwon So-ra y Seo Jea-won que apuesta por una narrativa inquietante, personajes atrapados entre secretos del pasado y una cuidada recreación histórica. Con su mezcla de terror, misterio y drama, usca convertirse en una de las propuestas más destacadas de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie El palacio del este

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El palacio del este versa: "Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al palacio del este por orden del rey. ¿Podrán desentrañar los secretos del lugar?".