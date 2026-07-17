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¿Qué secretos esconde El palacio del este, la nueva serie de terror de Netflix?

Los fanáticos del terror coreano tienen una nueva cita con Netflix: estrenó una intrigante serie de misterio ambientada en la dinastía Joseon

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Netflix suma a su catálogo de series y películas una de las producciones más esperadas para los fanáticos del terror coreano. Estrenada este viernes 17 de julio de 2026, la miniserie combina drama, misterio y una ambientación de época para ofrecer una historia cargada de suspenso y fenómenos sobrenaturales en la antigua Corea.

Se trata de El palacio del este, una serie creada por Chol Jung-kyu, Kwon So-ra y Seo Jea-won que apuesta por una narrativa inquietante, personajes atrapados entre secretos del pasado y una cuidada recreación histórica. Con su mezcla de terror, misterio y drama, usca convertirse en una de las propuestas más destacadas de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie El palacio del este

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El palacio del este versa: "Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al palacio del este por orden del rey. ¿Podrán desentrañar los secretos del lugar?".

El palacio del este sigue a Gu-cheon (Nam Joo-hyuk), un hombre capaz de cruzar hacia el mundo de los espíritus y de enfrentarlos con su espada, y a Saeng-gang (Roh Yoon-seo), una dama de la corte que posee la habilidad secreta de escuchar a los muertos.

Ambos son convocados por el rey para desentrañar los secretos de un palacio maldito, adentrándose en un mundo de oscuridad que pondrá a prueba tanto sus habilidades como sus propios límites.

Netflix: tráiler de la serie El palacio del este

Reparto de El palacio del este, serie de Netflix

  • Nam Joo-hyuk como Gu-cheon
  • Roh Yoon-seo como Saeng-gang
  • Cho Seung-woo como el Rey
  • Park Soo-yeon como la Reina

Dónde ver la serie El palacio del este, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El palacio del este se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El palacio del este se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El palacio del este se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: Lanzamiento de "El palacio del este", una serie de terror coreana ambientada en la dinastía Joseon.
  • Sinopsis: Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos, investigan los secretos de un palacio maldito.
  • Reparto: Protagonizada por Nam Joo-hyuk y Roh Yoon-seo, con la participación de Cho Seung-woo y Park Soo-yeon.
Resumen generado por Thinkindot AI

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