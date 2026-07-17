Netflix suma a su catálogo de series y películas una de las producciones más esperadas para los fanáticos del terror coreano. Estrenada este viernes 17 de julio de 2026, la miniserie combina drama, misterio y una ambientación de época para ofrecer una historia cargada de suspenso y fenómenos sobrenaturales en la antigua Corea.
¿Qué secretos esconde El palacio del este, la nueva serie de terror de Netflix?
Los fanáticos del terror coreano tienen una nueva cita con Netflix: estrenó una intrigante serie de misterio ambientada en la dinastía Joseon
Se trata de El palacio del este, una serie creada por Chol Jung-kyu, Kwon So-ra y Seo Jea-won que apuesta por una narrativa inquietante, personajes atrapados entre secretos del pasado y una cuidada recreación histórica. Con su mezcla de terror, misterio y drama, usca convertirse en una de las propuestas más destacadas de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie El palacio del este
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El palacio del este versa: "Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al palacio del este por orden del rey. ¿Podrán desentrañar los secretos del lugar?".
El palacio del este sigue a Gu-cheon (Nam Joo-hyuk), un hombre capaz de cruzar hacia el mundo de los espíritus y de enfrentarlos con su espada, y a Saeng-gang (Roh Yoon-seo), una dama de la corte que posee la habilidad secreta de escuchar a los muertos.
Ambos son convocados por el rey para desentrañar los secretos de un palacio maldito, adentrándose en un mundo de oscuridad que pondrá a prueba tanto sus habilidades como sus propios límites.
Netflix: tráiler de la serie El palacio del este
Reparto de El palacio del este, serie de Netflix
- Nam Joo-hyuk como Gu-cheon
- Roh Yoon-seo como Saeng-gang
- Cho Seung-woo como el Rey
- Park Soo-yeon como la Reina
Dónde ver la serie El palacio del este, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El palacio del este se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El palacio del este se puede ver en Netflix.
- España: la serie El palacio del este se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno en Netflix: Lanzamiento de "El palacio del este", una serie de terror coreana ambientada en la dinastía Joseon.
- Sinopsis: Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos, investigan los secretos de un palacio maldito.
- Reparto: Protagonizada por Nam Joo-hyuk y Roh Yoon-seo, con la participación de Cho Seung-woo y Park Soo-yeon.