Dakota Fanning es una de las actrices más aclamadas de Hollywood y protagoniza una nueva apuesta cinematográfica en el catálogo de series y películas de Netflix. Se trata de Observados, un thriller de misterio, suspenso y terror que llegó en 2026 y ha sido elogiado por la crítica.
Observados en Netflix: la película de terror con Dakota Fanning que es furor y arrasa entre las más vistas
Dakota Fanning protagoniza 'Observados', un thriller de misterio en Netflix que ha cautivado a la crítica por su puesta en escena y la actuación principal
La historia de Netflix, de 1 hora y 41 minutos, sigue a Mina (Dakota Fanning), una joven que queda atrapada en un entorno hostil donde fuerzas desconocidas parecen vigilar cada uno de sus movimientos.
La crítica destacó especialmente su cuidada puesta en escena. Miguel Ángel Romero, de la revista Cinemanía, señaló que la película “brilla en la presentación de su puesta en escena”, y subrayó que uno de los mayores aciertos del film es la construcción del personaje principal, interpretado de manera sobresaliente por Dakota Fanning.
Netflix: de qué trata la película Observados
La sinopsis oficial de la película Observados versa: “Cuando el auto de Mina se daña en medio del bosque, tres desconocidos la acogen en su búnker…, donde unas extrañas criaturas vigilarán cada uno de sus movimientos”.
La trama de Observados sigue a Mina (Dakota Fanning), una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.
Netflix: tráiler de la película Observados
Reparto de Observados, la película de Netflix con Dakota Fanning
- Dakota Fanning (Mina/Lucy)
- Georgina Campbell (Ciara)
- Olwen Fouéré (Madeline)
- Oliver Finnegan (Daniel)
- Alistair Brammer (John)
- John Lynch (Kilmartin)
Dónde ver la película Observados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Observados se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Observados (The Watchers) se puede ver en HBO Max.
- España: la película Observados se puede ver en Netflix, HBO Max y Movistar Plus.