El Zonal Cuyano hace rugir sus motores en las calles de San Martín

La cita comenzará en el icónico Paseo de la Patria, justo frente al edificio municipal. Allí se montará un parque cerrado donde los vecinos, familias y fanáticos podrán ver de cerca las potentes máquinas, interactuar con los pilotos y sacarse fotos. Posteriormente, llegará el momento más esperado: los motores se encenderán para dar inicio a una exhibición dinámica, donde los autos girarán por las principales arterias del centro de San Martín, haciendo vibrar las calles con el sonido inconfundible de la categoría.

La antesala del "Gran Premio San Martín Gobierno"

Este espectacular evento callejero servirá como el inicio perfecto para palpitar la 4ta fecha del Zonal Cuyano, que se disputará este sábado 6 y domingo 7 de junio en el Autódromo Ciudad de San Martín.