Este miércoles 3 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó uno de los documentales más esperados del año. Se trata de Michael Jackson: El veredicto, que aborda las acusaciones de abuso sexual presentadas en 2003 y el posterior proceso judicial que mantuvo la atención pública sobre el cantante durante años.
Tiene 3 capítulos, acaba de estrenar en Netflix y es la serie basada en hechos reales más esperada del año
Netflix estrena un documental sobre Michael Jackson: El veredicto, que repasa el juicio por acusaciones de abuso.
Dirigido por Nick Green y con solo 3 capítulos, este documental de Netflix se centra en el juicio realizado en California, donde Jackson enfrentó diversos cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.
Durante el proceso, Michael Jackson negó las acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado. Sin embargo, el caso continuó generando atención mediática en los años posteriores, incluso después de la muerte del artista en 2009.
Netflix: de qué trata la serie Michael Jackson: El veredicto
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie de Micahael Jackson versa: "Este documental analiza el juicio de Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado".
Michael Jackson fue una de las mayores estrellas de la música mundial. Con éxitos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Beat It”, alcanzó una fama sin precedentes, aunque su carrera también estuvo atravesada por polémicas y causas judiciales.
El documental del juicio de Michael Jackson se puede ver en Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos a partir de este miércoles 3 de junio de 2026.