Tiene 3 capítulos, acaba de estrenar en Netflix y es la serie basada en hechos reales más esperada del año

Michael Jackson

Netflix: de qué trata la serie Michael Jackson: El veredicto

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie de Micahael Jackson versa: "Este documental analiza el juicio de Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado".

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Michael Jackson fue una de las mayores estrellas de la música mundial. Con éxitos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Beat It”, alcanzó una fama sin precedentes, aunque su carrera también estuvo atravesada por polémicas y causas judiciales.

El documental del juicio de Michael Jackson se puede ver en Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos a partir de este miércoles 3 de junio de 2026.

Netflix: tráiler de Michael Jackson: El veredicto