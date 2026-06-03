Reserva: Independiente Rivadavia le ganó a Estudiantes y Gimnasia empató con su homónimo de La Plata

Independiente Rivadavia y Gimnasia, enfrentaron a los platenses

Independiente Rivadavia venía de obtener una importante victoria en condición de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Anteriormente, también a domicilio, le había ganado a San Martín de San Juan en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez.

Este miércoles el Azul estiró su buen momento en el torneo de Reserva. Como visitante se impuso por la mínima diferencia ante Estudiantes. El único gol de la jornada lo convirtió Joaquín Ibáñez, a los 31 minutos de la segunda etapa.

Con la victoria de este miércoles por la tarde los comandados por Nicolás Medina llegaron a los 21 puntos y se posicionan en 12º puesto de la tabla de posiciones de la Zona B, con dos partidos por delante.

Los dos compromisos que aparecen en el horizonte para Independiente Rivadavia son:

Quilmes - 8/6 - 15hs (local)

Platense - 17/6 - 14 hs (visitante)

Gimnasia Reserva Gimnasia y Esgrima de Mendoza igualó con el Lobo platense.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo platense en el Predio del Aeropuerto. Pese a la insistencia de ambos equipos, el marcador no se alteró y terminaron repartiendo unidades.

Con esta unidad el Mensana trepó a los 20 puntos y también ocupa el 12º lugar en la tabla de posiciones. Cabe resaltar que el Blanquinegro está en la Zona A con Godoy Cruz, que jugará este jueves con Unión de Santa Fe.

Los dos compromisos que aparecen en el horizonte para Gimnasia y Esgrima son: