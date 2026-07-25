River empezó el semestre de la peor manera y las redes sociales fueron lapidarias: "Papelón"

Qué dijeron las redes de otra dura derrota de River

"Papelón. Capítulo 2. Más allá del arbitraje tendencioso de Nazareno Arasa, no hay excusas. Es River. Eduardo Coudet no acierta con las decisiones y sus dirigidos tampoco. Lluvia de centros por carencias y porque el campo de juego deja mucho que desear: 0-1 ante Barracas Central" (Germán Balcarce).

"Dura derrota de River en en el debut. Además carga con el lastre de haber perdido con Aldosivi. No pinta bien. A veces la plata es impostora. Marea. La solución no es contratar y contratar. El fútbol es otra cosa. Hay fastidio. Es entendible" (Rodolfo Cingolani)

"Peor arranque de Torneo es imposible. Tras la eliminación con Aldosivi, hoy perdió de local con Barracas. Increíble. Un equipo corredor, voluntarioso y sin juego. Todo apurado y sin ideas. Eso nunca fue River. Nadie piensa, ni conduce y así todo es difícil. Buen debut de Otamendi." (Nicolás Distasio)

"River puede jugar con seis delanteros y defender con dos centrales, pero mientras no tenga volantes que encaren, sean valientes y cambien el ritmo, va a seguir en la eterna monotonía que muestra desde hace tiempo. Derrota que confirma la búsqueda urgente de jugadores de mano a mano" (Juan Cortese)

"Todo es decepción. El equipo. La actitud de muchos. Los cambios. El césped. Romper el mediocampo para poner 50 delanteros en cualquier lado. Que se agranden todos en tu cancha. Que no haya un armador ni una idea clara de juego. Que te lleguen y te hagan goles. River sigue pelotudeando en los laureles hasta uno vaya a saber cuando" (Nadir Ghazal).

"No me digas que jugar con 4 delanteros todo el segundo tiempo no sirvió. Estoy impactadísimo" (Juan Igal).

"El River insulso de los internos. Todos los volantes hacen lo mismo. De a ratos, Galván parece fotocopia de Vera, Vera de Silva, Silva de Moreno. Pereyra que hace lo que puede contra la línea. Borré en cámara lenta y Colidio que no sabe donde pararse. No se puede jugar a la pelota así" (Luciano García).

"Señales de final de la era Coudet. Siga o no siga despues de otra derrota durísima, el ciclo parece agotado. El equipo juega a nada y la gente esta totalmente decepcionada. Perdio con Aldosivi y Barracas en una semana. KO. PD: la cancha es un arenero" (Pablo Gravellone)