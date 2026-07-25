Torneo Clausura: el debut de Sampaoli en el fútbol argentino fue con una derrota ante Newell's, en Rosario

Jorge Sampaoli tuvo su estreno oficial como DT de Talleres de Córdoba con una derrota por 1 a 0 ante Newell's, en Rosario, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Jorge Sampaoli tuvo su estreno oficial como DT de Talleres de Córdoba con una derrota ante Newell's, en Rosario, por la primera fecha del Torneo Clausura.
Jorge Sampaoli tuvo su estreno oficial como DT de Talleres de Córdoba con una derrota por 1 a 0 ante Newell's, en Rosario, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El ex DT de la Selección argentina había dirigido en sus inicios a Argentino de Rosario, pero el de este sábado fue su primer partido en la máxima categoría del fútbol argentino.
El arquero local Josué Reinatti fue la figura del encuentro y permitió que la Lepra rosarina sostenga la diferencia que había establecido el uruguayo Matías Cóccaro, de penal, a los 10' del segundo tiempo.
Tras el encuentro el propio Sampaoli reconoció: "Fue un primer tiempo para el olvido. El mensaje hacia los jugadores no fue tan asimilado como quería”.
Newell's deberá visitar a Independiente, el próximo jueves 30, y Talleres, que terminó con 10 hombres por la expulsión de Román Riquelme, recibirá a Vélez ese mismo día.
Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a Tigre, como local, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura y cortó una mala racha de 12 cotejos sin triunfos.
El único tanto del partido, en Río Cuarto, lo marcó Sergio Ojeda y los locales lograron cortar la racha negativa e igualó en puntos, en la Zona B, con Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, Racing y Huracán que ganaron sus respectivos partidos en la primera fecha.