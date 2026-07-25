Torneo Clausura: el debut de Sampaoli en el fútbol argentino fue con una derrota ante Newell's, en Rosario

Tras el encuentro el propio Sampaoli reconoció: "Fue un primer tiempo para el olvido. El mensaje hacia los jugadores no fue tan asimilado como quería”.

Newell's deberá visitar a Independiente, el próximo jueves 30, y Talleres, que terminó con 10 hombres por la expulsión de Román Riquelme, recibirá a Vélez ese mismo día.

Valioso triunfo de Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto venció por 1-0 a Tigre, como local, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura y cortó una mala racha de 12 cotejos sin triunfos.

El único tanto del partido, en Río Cuarto, lo marcó Sergio Ojeda y los locales lograron cortar la racha negativa e igualó en puntos, en la Zona B, con Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, Racing y Huracán que ganaron sus respectivos partidos en la primera fecha.