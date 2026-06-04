Cómo son por dentro las casas chinas que valen desde $5.000.000 y que se venden en Mendoza

Cómo son las casas chinas que se venden en Mendoza

Estas casas chinas que se pueden conseguir desde hace un tiempo en Mendoza, ya se comercializaban en el exterior. De hecho, en plataformas como Amazon, se podían comprar e importar a Argentina. Ahora, la diferencia es que no hace falta ese paso.

Según lo explicado por los empresarios que las venden en Mendoza, estas casas son módulos que van desde los 6 m2 en adelante y que pueden llegar a medir hasta 30 m2. Su precio, en ese sentido, va desde los $5.000.000 hasta los $15.000.000, es decir que cuestan menos que cualquier otra vivienda que uno pueda construir.

Embed - Cómo son las casas chinas prefabricadas por dentro

Otro punto positivo es que se pueden levantar en cualquier terreno y en pocas horas. Además, a pesar de ser muy fáciles de armar, están hechas de un material que resiste cualquier tipo de inclemencia o fenómeno, incluso temblores.

En caso de querer viviendas más grandes, también se pueden adquirir casas chinas de 2 habitaciones y su precio ronda los $25.000.000. Eso sí, no se trata solo de las paredes y techo, ya que cada casa china está equipada con piso cementicio, aberturas de aluminio y sistema eléctrico ya instalado,como así también las instalaciones para agua, por lo que se puede habitar desde el mismo momento en que se termina el montaje.

casas chinas Así lucen desarmadas estas casas prefabricadas chinas.

Las diferencias de costos con una casa tradicional

Las casas chinas también son un atractivo por su precio, ya que cada metro cuadrado de esta vivienda prefabricada cuesta alrededor de $600.000, mientras que en una casa tradicional, ese valor sube a $1.500.000. La otra diferencia es el tiempo de demora de construcción de una con otra. Son horas contra meses de trabajo.

Además, las casas chinas prefabricadas son ideales para ampliaciones e incluso se pueden usar como planta alta de una vivienda o segundo piso, ya que son livianas y soportables por cualquier techo, aunque se debe hacer una estructura que la mantenga.