Los campeones de la Copa Davis serán homenajeados a 10 años del histórico título

copa davis homnaje 1

El evento se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, 12 días antes de que se cumplan 10 años del último partido de la serie ante Croacia. Las entradas cuentan con precios que oscilan entre los $50.000 y los $250.000.

El homenaje a los autores de una proeza histórica para Argentina contará con la presencia de Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis y Leonardo Mayer, que disputaron la final; además de Guido Pella, que no jugó en la final pero sí lo hizo en la semi, y el capitán Daniel Orsanic.

El evento además significará el regreso de Del Potro al Parque Roca, estadio en el que hizo una exhibición para despedirse del tenis en diciembre de 2024, enfrentando al serbio Novak Djokovic en una tarde emotiva que quedará en el recuerdo del oriundo de Tandil y de todos los simpatizantes argentinos.

La gesta de la Selección argentina para ser campeona de la Copa Davis 2016

En el camino al título, aquella Selección argentina tuvo que jugar todas las series como visitante y se impuso a Polonia, Italia, Gran Bretaña (primer cabeza de serie), y Croacia.

La llave decisiva comenzó con una derrota de Federico Delbonis ante Marin Cilic en cinco sets. Luego, Del Potro consiguió quedarse con el punto siguiente al vencer a Ivo Karlovic en cuatro sets. Los europeos posteriormente volvieron a ponerse en ventaja en el dobles, en el que Cilic hizo pareja con Ivan Dodig.

En ese contexto, Juan Martín Del Potro saltó a la cancha en el primer turno del domingo 27 de noviembre de 2016 con la obligación de derrotar a Cilic para mantener al país con chances. Los primeros dos sets del croata fueron excepcionales, llevándoselos por 7-6 (4) y 6-2 y sacándole todo tipo de margen de error a la Torre de Tandil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1994034372094075235&partner=&hide_thread=false A 9 años de una de las mayores hazañas del tenis argentino: Argentina campeón de la Copa Davis 2016 tras una remontada para la historia ante Croacia #CopaDavis@AATenis @delpotrojuan @FedeDelbonis @YacaMayer @guido_pella pic.twitter.com/X3LJqZtO2h — Copa Davis (@CopaDavis) November 27, 2025

Apenas en el tercer punto del tercer set, un Cilic que tenía el dominio total del punto hizo subir a Delpo a la red, para luego hacerlo correr hacia atrás con un globo. El argentino llegó cómodo y, de espaldas y pasando la raqueta entre las piernas, ejecutó una 'gran Willy' excelente, que subió en forma de globo y cayó por detrás de la posición del croata, que saltó pero no alcanzó a devolver.

A partir de ahí, Del Potro fue ganando en confianza y emocionalmente a un rival que comenzaba a encerrarse. Con su tradicional derecha imparable, el argentino se quedó con los tres sets siguientes por 7-5, 6-4 y 6-3 y dejó todo en manos de Delbonis.

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¡Escuchá la explosión de esa hinchada!



8 años. Argentina campeón de la Copa Davis 2016.

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El oriundo de Azul, que en ese momento tenía 26 años, se enfrentó a Karlovic en el partido que definiría al campeón y demostró una frialdad digna de los más grandes. Jugó con una confianza sorprendente y se impuso a un Karlovic nervioso, errático e incapaz de mantenerle el ritmo al argentino.

Llegado el match point, el argentino metió un saque potente por el drive su rival, que devolvió largo y dio por finalizado un contundente 6-4, 6-3 y 6-2. La euforia argentina en el Arena Zagreb de Croacia, la hazaña se acaba de concretar: ganar la primera Copa Davis en la historia de nuestro país.