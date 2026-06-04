Los campeones de la Copa Davis serán homenajeados a 10 años del histórico título

Los representantes de la Selección argentina de tenis que hicieron historia en aquel 2016 al alzar la única Copa Davis con la que cuenta nuestro país recibirán un sentido homenaje por el aniversario de los 10 años de haber logrado la gesta.
Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella y Daniel Orsanic será homenajeados en el aniversario de los 10 años de la obtención de la Copa Davis
Los representantes de la Selección argentina de tenis que hicieron historia en aquel 2016 al alzar la única Copa Davis con la que cuenta nuestro país recibirán un sentido homenaje por el aniversario de los 10 años de haber logrado la gesta.
Los ex tenistas de aquella delegación que derrotó a Croacia en la gran final, hablamos de Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, acompañados por Daniel Orsanic -quien fuera el capitán de aquel equipo-, se reunirán para recibir un homenaje, a 10 años del único título argentino en la Copa Davis.
Los guerreros de aquella gesta que trajo a la Argentina la única ensaladera de plata que dispone nuestro país volverán a recibir el cariño del público en el estadio del Parque Roca, en el barrio porteño de Villa Soldati en un evento que tendrá el lema "La Remontada Histórica".
El evento se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, 12 días antes de que se cumplan 10 años del último partido de la serie ante Croacia. Las entradas cuentan con precios que oscilan entre los $50.000 y los $250.000.
El homenaje a los autores de una proeza histórica para Argentina contará con la presencia de Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis y Leonardo Mayer, que disputaron la final; además de Guido Pella, que no jugó en la final pero sí lo hizo en la semi, y el capitán Daniel Orsanic.
El evento además significará el regreso de Del Potro al Parque Roca, estadio en el que hizo una exhibición para despedirse del tenis en diciembre de 2024, enfrentando al serbio Novak Djokovic en una tarde emotiva que quedará en el recuerdo del oriundo de Tandil y de todos los simpatizantes argentinos.
En el camino al título, aquella Selección argentina tuvo que jugar todas las series como visitante y se impuso a Polonia, Italia, Gran Bretaña (primer cabeza de serie), y Croacia.
La llave decisiva comenzó con una derrota de Federico Delbonis ante Marin Cilic en cinco sets. Luego, Del Potro consiguió quedarse con el punto siguiente al vencer a Ivo Karlovic en cuatro sets. Los europeos posteriormente volvieron a ponerse en ventaja en el dobles, en el que Cilic hizo pareja con Ivan Dodig.
En ese contexto, Juan Martín Del Potro saltó a la cancha en el primer turno del domingo 27 de noviembre de 2016 con la obligación de derrotar a Cilic para mantener al país con chances. Los primeros dos sets del croata fueron excepcionales, llevándoselos por 7-6 (4) y 6-2 y sacándole todo tipo de margen de error a la Torre de Tandil.
Apenas en el tercer punto del tercer set, un Cilic que tenía el dominio total del punto hizo subir a Delpo a la red, para luego hacerlo correr hacia atrás con un globo. El argentino llegó cómodo y, de espaldas y pasando la raqueta entre las piernas, ejecutó una 'gran Willy' excelente, que subió en forma de globo y cayó por detrás de la posición del croata, que saltó pero no alcanzó a devolver.
A partir de ahí, Del Potro fue ganando en confianza y emocionalmente a un rival que comenzaba a encerrarse. Con su tradicional derecha imparable, el argentino se quedó con los tres sets siguientes por 7-5, 6-4 y 6-3 y dejó todo en manos de Delbonis.
El oriundo de Azul, que en ese momento tenía 26 años, se enfrentó a Karlovic en el partido que definiría al campeón y demostró una frialdad digna de los más grandes. Jugó con una confianza sorprendente y se impuso a un Karlovic nervioso, errático e incapaz de mantenerle el ritmo al argentino.
Llegado el match point, el argentino metió un saque potente por el drive su rival, que devolvió largo y dio por finalizado un contundente 6-4, 6-3 y 6-2. La euforia argentina en el Arena Zagreb de Croacia, la hazaña se acaba de concretar: ganar la primera Copa Davis en la historia de nuestro país.