La psicología revela que silenciar el celular no es desinterés, sino una potente estrategia

Según la psicología, esta decisión se ha interpretado tradicionalmente como un gesto negativo o de falta de compromiso social. Sin embargo, los especialistas confirman que no se trata de apatía o indiferencia, sino de una estrategia consciente para resguardar la atención y reducir la fatiga mental.

Tener el celular en silencio puede ser una estrategia.

Por qué las personas eligen silenciar el celular, según la psicología

El hábito de apagar las notificaciones sonoras responde a una necesidad de proteger la capacidad atencional frente al flujo ininterrumpido de alertas. La psicología cognitiva señala que una notificación inesperada obliga al cerebro a desviar su foco, evaluar el estímulo y reorganizar prioridades.