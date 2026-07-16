Batería del celular: el tip de Android que lo carga mientras dormís

Cuando cerrás una aplicación desde la vista de aplicaciones recientes, no siempre desaparece del sistema. Android suele dejarla en caché para que vuelva a abrir rápido si la necesitás otra vez.

Eso mejora la experiencia de uso, pero también puede generar un gasto silencioso si muchas aplicaciones se despiertan para sincronizar datos, revisar notificaciones, actualizar contenido o consultar la ubicación

El resultado se nota al otro día. No aparece una sola aplicación como culpable, sino una lista de consumos mínimos que, sumados, explican por qué la batería bajó durante la noche.

Mensajería, redes sociales, correo, servicios de ubicación y aplicaciones con permisos amplios suelen estar entre las que más actividad generan cuando el teléfono móvil está en reposo.

La función Suspender la ejecución de aplicaciones almacenadas en caché pone en pausa procesos de aplicacionesque quedaron guardadas en la memoria, pero que no están activas en pantalla.

En lugar de cerrarlas por completo, Android las mantiene listas para volver a abrirse, aunque les impide usar el procesador mientras están congeladas.

La documentación de Android explica que este mecanismo reduce el uso de recursos de aplicaciones con mal comportamiento y mantiene esos procesos en RAM, pero fuera de la CPU.

En Android 14 y versiones posteriores, los procesos en caché pueden congelarse poco después de entrar en ese estado y se reactivan cuando el usuario vuelve a la aplicación o cuando ocurre un evento del sistema.

Cómo activar el ajuste predeterminado

Es probable que el teléfono móvil te pida el PIN, la contraseña o el patrón de desbloqueo. Una vez habilitado el menú, volvé a Ajustes, entrá en Sistema y abrí Opciones para desarrolladores.

En algunos modelos, la sección puede aparecer directamente dentro de Ajustes.

Dentro de ese menú, buscá Suspender la ejecución de aplicaciones almacenadas en caché. Si tu teléfono móvil permite buscar dentro de Ajustes, escribí "suspender" o "cached"para encontrarla más rápido.

Cuando aparezca, cambiá la opción de Predeterminada a Habilitada.

Desde ese momento, Android tendrá una regla más estricta para frenar aplicaciones que quedan en segundo plano sin uso real.

Fuente: iprofesional.com