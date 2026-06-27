Quien cuente con un celular Samsung, a continuación recibirá noticias maravillosas. Es que la compañía surcoreana comenzará a actualizar distintos teléfonos, brindándoles el nuevo sistema operativo, Android 17, y una renovada capa de personalización, One UI 9. A continuación conocerás qué smartphones son compatibles con esta actualización y cuáles son las nuevas funciones.
Uno por uno: estos son todos los teléfonos Samsung que se renuevan con Android 17 y One UI 9
Si tenés un teléfono Samsung, revisá si está en el siguiente listado para disfrutar de las innovadoras funciones de Android 17
Estos son los teléfonos Samsung que actualizan a Android 17 y reciben One UI 9
De acuerdo a lo que informa el sitio especializado Hipertextual, Samsung comenzó hace unas semanas con la actualización en sus celulares tope de gama, mientras que ahora lo está haciendo con aquellos teléfonos gama económica.
Esta actualización de One UI 9 y Android 17 está disponible, por el momento, a través de una beta en la app Samsung Members. Mientras que se estima que en las próximas semanas se libere oficialmente los nuevos softwares.
Dicho esto, los teléfonos beneficiados son:
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip SE
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
Qué funciones trae Android 17 y One UI 9 para estos teléfonos Samsung
A comparación de Android 16 y One UI 8.5, Samsung se renovará casi en su totalidad, con modificaciones de diseño, pero principalmente nuevas y útiles herramientas. Por ejemplo, los teléfonos contarán con mejores animaciones, más elementos gráficos y distintos tipos de personalización en la pantalla.
Una función que destaca es Bubbles, la cual permite mantener aplicaciones abiertas como pequeñas burbujas flotantes en pantalla, priorizando así la multitarea en el smartphone.
En materia de seguridad, Samsung incorporará, gracias a Android 17, la app Find Hub, la cual exigirá la autenticación biométrica mediante huella dactilar o reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo.