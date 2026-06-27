Uno por uno: estos son todos los teléfonos Samsung que se renuevan con Android 17 y One UI 9

Estos teléfonos Samsung actualizan a Android 17.

Dicho esto, los teléfonos beneficiados son:

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip SE

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Revisá si tu teléfono se encuentra en esta lista.

Qué funciones trae Android 17 y One UI 9 para estos teléfonos Samsung

A comparación de Android 16 y One UI 8.5, Samsung se renovará casi en su totalidad, con modificaciones de diseño, pero principalmente nuevas y útiles herramientas. Por ejemplo, los teléfonos contarán con mejores animaciones, más elementos gráficos y distintos tipos de personalización en la pantalla.

Una función que destaca es Bubbles, la cual permite mantener aplicaciones abiertas como pequeñas burbujas flotantes en pantalla, priorizando así la multitarea en el smartphone.

En materia de seguridad, Samsung incorporará, gracias a Android 17, la app Find Hub, la cual exigirá la autenticación biométrica mediante huella dactilar o reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo.