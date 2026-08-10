El cambio inesperado que planea Samsung para el nuevo Galaxy S27: golpe directo al corazón del teléfono

La batería de los teléfonos Galaxy S27 mejorarán radicalmente.

Galaxy S27: Samsung apostará por las baterías de silicio-carbono

La clave para conseguir este aumento sin necesidad de fabricar teléfonos considerablemente más gruesos estaría en la tecnología utilizada en las celdas. Los rumores apuntan a que Samsung ampliaría a la serie Galaxy S el uso de ánodos de silicio-carbono, una solución que permite incrementar la densidad energética de las baterías.

La tecnología ya forma parte de la estrategia de Samsung en sus dispositivos plegables más recientes, y su llegada a la familia Galaxy S supondría un cambio importante frente a las baterías tradicionales. La mayor densidad energética permite almacenar más capacidad en un espacio similar, aunque todavía no está confirmado oficialmente que todos los Galaxy S27 incorporen esta tecnología.

Samsung hace caso al reclamo de sus usuarios: incorporará una mejor batería.

Para los usuarios, el posible aumento de capacidad podría traducirse en una mayor autonomía, especialmente si se combina con procesadores de nueva generación más eficientes. Sin embargo, tener una batería de 5.700 mAh no garantiza por sí solo más horas de uso: también influyen el procesador, la pantalla, el software y la gestión energética.