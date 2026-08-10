El cambio inesperado que planea Samsung para el nuevo Galaxy S27: golpe directo al corazón del teléfono

Samsung estaría preparando una modificación que, si finalmente se confirma, podría cambiar una de las características más criticadas de sus teléfonos tope de gama de la compañía surcoreana. No se trata de una nueva cámara ni de una pantalla más brillante: el cambio estaría escondido en el interior del smartphone y tendría como protagonista a la batería del Galaxy S27. Filtraciones recientes apuntan a que la empresa finalmente estaría dispuesta a superar una barrera que mantuvo durante años.
Samsung busca mejorar sus teléfonos premium y mejora la batería del Galaxy S27
Aunque todavía no se sabe con precisión la fecha del lanzamiento de la nueva línea Galaxy de Samsung, sí están filtrándose distintos detalles. En esta ocasión, se supo que el Galaxy S27 Pro podría incorporar una batería de 5.200 mAh de capacidad típica, basada en una celda con capacidad nominal de 5.087 mAh. Para un modelo que ocupará una posición intermedia dentro de la familia, representaría un incremento importante.
Pero el salto más llamativo estaría reservado para el Galaxy S27 Ultra. Las filtraciones apuntan a una capacidad típica de 5.700 mAh, frente a los 5.000 mAh del Galaxy S26 Ultra. Eso supondría sumar 700 mAh y marcaría el primer aumento de capacidad de la línea Ultra desde que Samsung estableció los 5.000 mAh como referencia.
Galaxy S27: Samsung apostará por las baterías de silicio-carbono
La clave para conseguir este aumento sin necesidad de fabricar teléfonos considerablemente más gruesos estaría en la tecnología utilizada en las celdas. Los rumores apuntan a que Samsung ampliaría a la serie Galaxy S el uso de ánodos de silicio-carbono, una solución que permite incrementar la densidad energética de las baterías.
La tecnología ya forma parte de la estrategia de Samsung en sus dispositivos plegables más recientes, y su llegada a la familia Galaxy S supondría un cambio importante frente a las baterías tradicionales. La mayor densidad energética permite almacenar más capacidad en un espacio similar, aunque todavía no está confirmado oficialmente que todos los Galaxy S27 incorporen esta tecnología.
Para los usuarios, el posible aumento de capacidad podría traducirse en una mayor autonomía, especialmente si se combina con procesadores de nueva generación más eficientes. Sin embargo, tener una batería de 5.700 mAh no garantiza por sí solo más horas de uso: también influyen el procesador, la pantalla, el software y la gestión energética.
En pocas palabras
- Samsung: Anunciará cambios en la batería de sus próximos teléfonos tope de gama, Galaxy S27.
- Tecnología: Se rumorea el uso de ánodos de silicio-carbono para aumentar la densidad energética y capacidad de las baterías.
- Beneficio: Se espera mayor autonomía en modelos como el Galaxy S27 Ultra, que podría llegar a 5.700 mAh.