Samsung anunció recientemente que el próximo 22 de julio se realizará el Galaxy Unpacked, un evento en donde conoceremos a la nueva línea de teléfonos plegables de la marca surcoreana en donde destaca, como máxima novedad, la presencia de un nuevo diseño de smartphone, permitiéndonos establecer una analogía entre el celular y una billetera.
Parece una billetera sofisticada, pero en realidad es el nuevo teléfono plegable de Samsung
Los nuevos plegables de Samsung se conocerán, de manera oficial, el próximo 22 de julio. Se estima que salgan a la venta a finales de agosto
Samsung presentará sus nuevos teléfonos plegables y uno parecerá a una billetera
La expectativa en el mundo tech ha alcanzado su punto máximo tras la confirmación oficial del próximo Galaxy Unpacked. En esta segunda gran cita del año, Samsung presentará una importante reestructuración en su catálogo de teléfonos plegables, apuntando a competir cabeza a cabeza con Apple.
A diferencia de las ediciones anteriores, donde la firma limitaba sus lanzamientos a dos variantes, la gran novedad para esta temporada será la introducción de tres modelos distintos, ampliando su oferta para dominar el mercado premium.
El cambio más disruptivo dentro de esta nueva generación viene de la mano de un rediseño que busca competir directamente contra las propuestas más avanzadas de su principal rival, incluyendo los rumores del iPhone Ultra plegable de Apple. Bajo la premisa de una nueva forma, Samsung introducirá el Galaxy Z Fold8, un dispositivo que rompe con las proporciones tradicionales al volverse considerablemente más ancho y menos alto, adoptando una estética muy similar a la de una billetera sofisticada.
Por otra parte, el sucesor natural del formato alargado será bautizado como Galaxy Z Fold8 Ultra, marcando un hito al trasladar por primera vez la denominación “ultra” (antes reservada solo para la familia Galaxy S) a los teléfonos plegables. Las filtraciones sugieren que esta variante mantendrá una pantalla de grandes dimensiones y una estructura extremadamente delgada, pero se potenciará internamente con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, cámaras renovadas, una batería de mayor capacidad y una velocidad de carga optimizada.
Para completar el catálogo, el tercer smartphone será el Galaxy Z Flip8. Este teléfono plegable mantendrá su característica versatilidad para reducir su tamaño regular a la mitad, implementando mejoras orientadas a la ligereza, la reducción de su grosor y un incremento en el rendimiento general y fotográfico, a la par de sus hermanos mayores. Por el momento, no hay precio oficial sobre los tres celulares de Samsung, por lo que tendremos que esperar hasta el 22 de julio.