Parece una billetera sofisticada, pero en realidad es el nuevo teléfono plegable de Samsung

Samsung prepara su nueva línea de teléfonos plegables. Foto: AH

El cambio más disruptivo dentro de esta nueva generación viene de la mano de un rediseño que busca competir directamente contra las propuestas más avanzadas de su principal rival, incluyendo los rumores del iPhone Ultra plegable de Apple. Bajo la premisa de una nueva forma, Samsung introducirá el Galaxy Z Fold8, un dispositivo que rompe con las proporciones tradicionales al volverse considerablemente más ancho y menos alto, adoptando una estética muy similar a la de una billetera sofisticada.

Por otra parte, el sucesor natural del formato alargado será bautizado como Galaxy Z Fold8 Ultra, marcando un hito al trasladar por primera vez la denominación “ultra” (antes reservada solo para la familia Galaxy S) a los teléfonos plegables. Las filtraciones sugieren que esta variante mantendrá una pantalla de grandes dimensiones y una estructura extremadamente delgada, pero se potenciará internamente con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, cámaras renovadas, una batería de mayor capacidad y una velocidad de carga optimizada.

Prototipo del nuevo plegable de Samsung. Foto: AH

Para completar el catálogo, el tercer smartphone será el Galaxy Z Flip8. Este teléfono plegable mantendrá su característica versatilidad para reducir su tamaño regular a la mitad, implementando mejoras orientadas a la ligereza, la reducción de su grosor y un incremento en el rendimiento general y fotográfico, a la par de sus hermanos mayores. Por el momento, no hay precio oficial sobre los tres celulares de Samsung, por lo que tendremos que esperar hasta el 22 de julio.