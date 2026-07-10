La seguridad de los teléfonos se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto de los usuarios como de las empresas desarrolladoras de equipos y de softwares. En este sentido, Google, a través de Android 17, contará con una función que blindará el celular para evitar que, tras un robo, ladrones accedan a datos sensibles.
La función que estrena Android 17 para blindar tu teléfono y evitar que te roben todo
Quien cuente con un teléfono con sistema operativo Android, podrá disfrutar de una herramienta que refuerza la seguridad del celular
Android 17 blindará tu teléfono y lo protegerá de robos con esta función
Como bien sabemos, en la actualidad los teléfonos almacenan información personal, datos bancarios, fotos, documentos e incluso credenciales de acceso a múltiples servicios. Con este panorama, Google decidió incorporar una nueva medida de protección en Android 17 que busca reducir las posibilidades de que un delincuente pueda desbloquear un dispositivo robado mediante intentos repetidos de adivinar el PIN.
La principal novedad de Android 17 consiste en un cambio radical en el límite de intentos permitidos para ingresar el código de desbloqueo. El objetivo es impedir los ataques por prueba y error, una técnica utilizada para descubrir combinaciones numéricas sencillas hasta lograr acceder al teléfono.
En la versión anterior del sistema operativo, Android 16, era posible realizar hasta 10 intentos durante el primer minuto, 20 en los primeros seis minutos, 50 en 25 minutos, 110 en un día e incluso acumular hasta 1.800 intentos distribuidos a lo largo de cinco años. Aunque existían restricciones, el margen seguía siendo considerable para quienes intentaban vulnerar la seguridad del dispositivo.
Ahora, con Android 17, esos límites se reducen de forma significativa. La nueva versión permitirá únicamente seis intentos durante el primer minuto, siete en los primeros seis minutos, ocho en un período de 25 minutos y un máximo de 12 intentos en un día. Además, el sistema establece un límite total de apenas 19 intentos a lo largo de cinco años. Si se produce un vigésimo intento fallido, el teléfono bloqueará completamente nuevos intentos de desbloqueo mediante PIN.
En relación a esto, la Google también pensó en los usuarios que olvidan momentáneamente su PIN. Android 17 será capaz de detectar cuando una misma persona introduce varias veces el mismo código incorrecto por accidente. En esos casos, los intentos repetidos no siempre se contabilizarán como nuevos errores, evitando que el celular quede bloqueado innecesariamente.