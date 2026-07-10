La función que estrena Android 17 para blindar tu teléfono y evitar que te roben todo

Android 17 refuerza la seguridad de sus teléfonos.

En la versión anterior del sistema operativo, Android 16, era posible realizar hasta 10 intentos durante el primer minuto, 20 en los primeros seis minutos, 50 en 25 minutos, 110 en un día e incluso acumular hasta 1.800 intentos distribuidos a lo largo de cinco años. Aunque existían restricciones, el margen seguía siendo considerable para quienes intentaban vulnerar la seguridad del dispositivo.

Ahora, con Android 17, esos límites se reducen de forma significativa. La nueva versión permitirá únicamente seis intentos durante el primer minuto, siete en los primeros seis minutos, ocho en un período de 25 minutos y un máximo de 12 intentos en un día. Además, el sistema establece un límite total de apenas 19 intentos a lo largo de cinco años. Si se produce un vigésimo intento fallido, el teléfono bloqueará completamente nuevos intentos de desbloqueo mediante PIN.

Conocé de qué trata esta nueva función.

En relación a esto, la Google también pensó en los usuarios que olvidan momentáneamente su PIN. Android 17 será capaz de detectar cuando una misma persona introduce varias veces el mismo código incorrecto por accidente. En esos casos, los intentos repetidos no siempre se contabilizarán como nuevos errores, evitando que el celular quede bloqueado innecesariamente.