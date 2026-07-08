Dejá de cargar el celular a cada rato: el truco para que tu batería dure el doble desde hoy

A veces pasa que estás en el medio del día y notás que la bateria de tu celular empieza a bajar de manera preocupante. El uso continuo de aplicaciones, la pantalla encendida y las redes sociales consumen energía de fondo sin que te des cuenta. Para solucionar esto y no andar corriendo detrás de un enchufe, existe un truco ideal para aplicar en casa.
En redes sociales se volvió muy popular una serie de recomendaciones para optimizar cualquier celular que use el sistema operativo de Google. Se trata de un método muy simple que funciona como una gran solución para estirar al máximo la autonomía de tu batería.
Cómo hacer el truco de la batería en el celular
El proceso para este consejo es muy sencillo. Lo único que necesitás es tener a mano tu teléfono móvil y seguir estos pasos directamente desde el menú de configuraciones:
- Regular la pantalla: es el elemento que más gasta. Lo ideal es activar el "brillo adaptable" y el "tema oscuro". Esto permite que el display gaste el mínimo de luz necesario.
- Controlar el segundo plano: hay que ingresar a los ajustes y activar la función de "Batería Adaptable". Este sistema inteligente restringe la energía a las aplicaciones que casi no usás.
- El modo de ahorro a tiempo: configurar el economizador de energía para que se encienda solo cuando el teléfono llegue al 20%, y no esperar a que esté por apagarse.
- Cuidar el cargador: utilizar siempre el cargador original. El calor daña las celdas de la batería, por lo que nunca hay que dejarlo al sol ni en lugares calurosos.
- Hábitos de conexión: desactivar el Bluetooth y el GPS cuando no se usen, y priorizar siempre las redes Wi-Fi antes que los datos móviles.
Qué hacer si la batería sigue agotándose
Cabe aclarar que, aunque no hay una fórmula milagrosa definitiva, este método de cuidado funciona muy bien como un primer alivio diario para el rendimiento del celular.
Si tras aplicar estos cambios notás que la carga se agota igual de rápido, ya podría tratarse de un desgaste físico de la batería y se recomienda consultar con un servicio técnico oficial.