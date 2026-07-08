Dejá de cargar el celular a cada rato: el truco para que tu batería dure el doble desde hoy

En redes sociales se volvió muy popular una serie de recomendaciones para optimizar cualquier celular que use el sistema operativo de Google. Se trata de un método muy simple que funciona como una gran solución para estirar al máximo la autonomía de tu batería.

Cómo hacer el truco de la batería en el celular

El proceso para este consejo es muy sencillo. Lo único que necesitás es tener a mano tu teléfono móvil y seguir estos pasos directamente desde el menú de configuraciones: