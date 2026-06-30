Su ex pareja se acercó a pedirle volver: era una treta para robarle el celular y escapar

Robo veloz

La policía busca al autor del insólito robo a su ex pareja.

Mientras charlaban sobre la reconciliación, el sujeto realizó un movimiento rápido. Mediante un arrebato imprevisto, ejecutó el robo del celular de la damnificada. Inmediatamente después, el individuo aceleró su vehículo para escapar del lugar a toda velocidad.

La víctima decidió trasladarse por sus propios medios hasta el domicilio del sospechoso. Su objetivo era recuperar el dispositivo electrónico. Sin embargo, el hombre negó las acusaciones frente a los reclamos de la mujer. El individuo aseguró desconocer los detalles del incidente callejero.

La denuncia policial ingresó a la comisaría a las nueve de la noche del lunes. La damnificada aclaró ante los uniformados la total ausencia de agresiones físicas durante el episodio. Por tal motivo, los investigadores tipificaron la causa penal como un delito de hurto.

El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de la Circunscripción de Capital. La doctora Silvia Jaime Luna asumió la dirección de las averiguaciones. La funcionaria solicitó los registros fotográficos del sitio para avanzar con la causa. El oficial inspector Guillermo Escobar coordina todos los operativos policiales correspondientes.