Argentina volverá a ser local en la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y cuál es su rival

Argentina arrancó con el pie izquierdo laCopa Davis 2026 al perder la serie con Corea del Sur 3 a 2 y meterse en la instancia Repechaje para no descender al Grupo Mundial I. El equipo capitaneado por Javier Frana conoció este jueves a su rival de dicha instancia y el sorteo le hizo un guiño dado que nuestro país volverá a ser sede del certamen más importante del tenis a nivel selecciones.
Argentina volverá a jugar como local en septiembre de este año frente a Turquía. Esta serie definitoria, que será la primera de Javier Frana como capitán en Argentina, se llevará a cabo entre el 18 y 20 de septiembre, con escenario a confirmar.
El equipo argentino de Copa Davis deberá aguardar hasta septiembre para defender su lugar y no caer en descenso. Enfrente tendrá un rival que, en los papeles, no parece ser de gran complejidad pero la circunstancia del año en la que lleguen los tenistas desde lo físico será clave.
Turquía actualmente no tiene representantes en el Top 100, ni en singles ni en dobles. A nivel selección de tenis ocupa el puesto 33 del mundo mientras que Argentina se ubica en el décimo lugar. El principal exponente turco es Mert Alkaya (375 en el ranking ATP). Los otros integrantes del combinado turco son: Yanki Erel (437), Ergi Kirkin (553), Kerem Yilmaz (1640) y Kaan Isik Kosaner (sin ranking) , el capitán es Erhan Oral.
Turquía viene de derrotar el pasado fin de semana, como visitante, a Eslovenia por 3 a 1. En su historia en Copa Davis, la selección de tenis turca disputó 149 series con un balance de 70 victorias y 79 derrotas.
Si Argentina vence a Turquía en la serie se asegurará su lugar en las Qualifiers 2027, instancia que le permitirá ponerse en carrera nuevamente en la lucha por la Ensaladera, aquella que obtuvo hace 10 años atras con Daniel Orsanic como capitán y un equipo de oro comandado por Juan Martín Del Potro, junto a las grandes actuaciones de Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella.