Argentina volverá a ser local en la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y cuál es su rival

Turquía actualmente no tiene representantes en el Top 100, ni en singles ni en dobles. A nivel selección de tenis ocupa el puesto 33 del mundo mientras que Argentina se ubica en el décimo lugar. El principal exponente turco es Mert Alkaya (375 en el ranking ATP). Los otros integrantes del combinado turco son: Yanki Erel (437), Ergi Kirkin (553), Kerem Yilmaz (1640) y Kaan Isik Kosaner (sin ranking) , el capitán es Erhan Oral.

argentina davis Argentina se enfrentará a Turquía en la instancia Repechaje de la Copa Davis.

Turquía viene de derrotar el pasado fin de semana, como visitante, a Eslovenia por 3 a 1. En su historia en Copa Davis, la selección de tenis turca disputó 149 series con un balance de 70 victorias y 79 derrotas.

Si Argentina vence a Turquía en la serie se asegurará su lugar en las Qualifiers 2027, instancia que le permitirá ponerse en carrera nuevamente en la lucha por la Ensaladera, aquella que obtuvo hace 10 años atras con Daniel Orsanic como capitán y un equipo de oro comandado por Juan Martín Del Potro, junto a las grandes actuaciones de Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella.