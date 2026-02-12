La incómoda lesión de Lionel Messi: cuándo ocurrió y qué tiene

“Le quería mandar un mensaje a toda al gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a ver el entrenamiento como el partido. En Ecuador, terminé con una molestia y por eso salí antes de terminar. Por eso, junto con la gente de la organización y del club se decidió suspender este partido. Esperemos que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas y esperemos que lo podamos hacer más adelante. Les mando un abrazo grande y lo mejor” dijo Lionel Messi en su anuncio mediante su Instagram.

Fue en el partido del Inter Miami contra Barcelona de Ecuador, durante la gira internacional que está llevando a cabo el equipo rosa, que Lionel Messi sintió esta molestia en su pierna hábil. Hay que recordar que durante el segundo tiempo, el mejor jugador de la historia sale de la cancha.

“En el amistoso con Inter Miami, cuando arranca el segundo tiempo, Messi se tocaba la pierna y pidió el cambio, pero pensábamos que era la fatiga. Que se recupere bien que lo necesitamos para el Mundial” reveló Milton Celiz, mediocampista argentino del Barcelona, sobre el momento en el que el 10 se habría lesionado.

Cuál es la lesión del astro argentino y cuánto tardará en recuperarse

Lo primero que todos pensaron al enterarse que Lionel Messi se había lesionado, tenía que ver con su presencia en el Mundial 2026, y por suerte para los argentinos, no corre riesgo.

"Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días" anunció el Inter Miami sobre la lesión de Lionel Messi.

Según MedlinePlus, una distensión es un estiramiento excesivo o desgarro de las fibras musculares y/o tendones, causado por esfuerzos intensos, movimientos bruscos o sobrecarga. Su recuperación puede durar cerca de un mes.