Vendimia: tras la confirmación de la grilla artistas comenzó la venta de entradas

Tras la confirmación de la grilla artistas comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. El Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza confirmó los detalles logísticos para quienes deseen asistir al Acto Central y a las repeticiones, sumado a una cartelera de artistas que promete diversidad de géneros.
Venta de entradas: Precios y modalidad
Según informó el portal oficial de Prensa Mendoza, la venta de entradas se realizará de manera exclusivamente virtual a través de la plataforma habitual de la provincia. Como es costumbre, los tickets están diferenciados por sectores, siendo el sector "Malbec" el de mayor valor debido a su ubicación preferencial.
Es importante destacar que, tras la compra online, los asistentes deberán realizar el canje obligatorio por el ticket físico en los puntos habilitados (como el Teatro Independencia o el Espacio Cultural Julio Le Parc) para poder ingresar al teatro. griego.
Para el Acto Central
- Malbec, $42.000
- Cabernet Sauvignon, $28.000
- Chardonnay, $21.000
- Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000
- Tempranillo 1 y 5, $28.000
- Bonarda, $14.000
Repetición
- Malbec, $28.000;
- Cabernet Sauvignon, $21.000;
- Chardonnay, $14.000;
- Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000;
- Tempranillo 1 y 5, $21.000
- Bonarda, $11.000
Grilla de artistas confirmada
La grilla para las tres noches que integran el calendario oficial en el Frank Romero Day:
-
Acto Central (Sábado): Se llevará a cabo la puesta en escena de la obra ganadora de este año, coronando la noche con la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia. Actuarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
Segunda Noche (Domingo): Esta jornada estará dedicada al folclore y la música popular. Luciano Pereyra cerrará la noche. También se contará con la presencia de artistas que buscarán conectar con las raíces mendocinas. Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos
-
Tercera Noche (Lunes): Ser{a el turno del Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos.
Cuarta Noche (martes): Subirán al escenario Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.
Recomendaciones para los asistentes
Desde la organización recomiendan adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales para evitar estafas. Asimismo, se recordó que el transporte hacia el Cerro de la Gloria contará con servicios especiales de colectivos que partirán desde la Plaza Independencia y otros puntos estratégicos de la Ciudad de Mendoza.