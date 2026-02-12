Vendimia: tras la confirmación de la grilla artistas comenzó la venta de entradas

Venta de entradas: Precios y modalidad

Según informó el portal oficial de Prensa Mendoza, la venta de entradas se realizará de manera exclusivamente virtual a través de la plataforma habitual de la provincia. Como es costumbre, los tickets están diferenciados por sectores, siendo el sector "Malbec" el de mayor valor debido a su ubicación preferencial.

Es importante destacar que, tras la compra online, los asistentes deberán realizar el canje obligatorio por el ticket físico en los puntos habilitados (como el Teatro Independencia o el Espacio Cultural Julio Le Parc) para poder ingresar al teatro. griego.