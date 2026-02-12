Lavalle espera su vendimia "90 Cosechas de historias" con un gran evento

Además, la Municipalidad de Lavalle nuevamente transmitirá la vendimia departamental “90 Cosechas de historias” a través de la página de facebook Lavalle Municipio. El objetivo es llegar a todos los rincones del departamento, para que la comunidad pueda disfrutar del acto.

Paseo Federal y Bendición de los Frutos

El departamento vivirá un hecho histórico: por primera vez se realizará el Paseo Federal en el predio verde del Polideportivo Municipal, un espacio que reunirá a los turistas y visitantes de todos los departamentos de Mendoza y en ese marco también será la celebración de la Bendición de los Frutos Provincial.

Vendimia en las redes sociales

La Municipalidad de Lavalle trabaja en una campaña en las redes sociales institucionales en la difusión y el homenaje a la historia de la Vendimia departamental.

Las tareas de edición audiovisual y contenidos se hicieron mediante el laboratorio IA para dar forma a la propuesta en busca de la interacción con la audiencia.

El objetivo de la iniciativa es poner en valor el archivo histórico municipal, al rescatar piezas inéditas como fotografías y vídeos de representantes históricas de Lavalle, también publicaciones de medios gráficos de distintas épocas, donde se muestra cómo se vivía la vendimia.

La nostalgia es uno de los pilares que atraviesa el viaje de toda la campaña: una invitación a que cada vecino pueda recordar, explorar, conocer y reencontrarse con imágenes y relatos que despiertan sentimientos.

Lavalle es cultura

Es importante destacar que esta fiesta departamental es posible gracias al trabajo del equipo de gestión y el personal del municipio, que apoya y promueve la cultura vendimial.