Un empleado se tómo 3 litros de cerveza en jornada laboral, fue despedido y la Justicia ordenó indemnizarlo

Fallo trabajador detective

De acuerdo a lo informado por el detective, en una de las jornadas, el empleado había tomado más de tres litros de cerveza, junto a otras personas de la misma compañía que lo acompañaron en el horario de almuerzo.

Con esos datos sobre la mesa, los responsables de la empresa tomaron la decisión de despedirlo. Para la compañia, esa acción fue tomada como una falta grave, especialmente porque el empleado debía manejar el vehículo del establecimiento y el consumo de bebidas alcohólicas podía poner en riesgo su salud y la de terceros.

Lejos de aceptar el despido y tras no ser reincorporado a sus labores, el empleado llevó el caso a la Justicia y finalmente salió favorecido. En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló a su favor y consideró que la sanción de la empresa había tomado una decisión excesiva, por lo que declaró el despido como improcedente.

Aunque reconocieron que hubo una falta del trabajador, el tribunal que la sanción podría haber sido menor. En ese sentido, le dieron dos opciones posibles a la compañía: readmitirlo en su puesto de trabajo o indemnizarlo con 47 mil euros.

No era la primera vez que ambas partes se veían en los tribunales. En 2021, el empleado ya había demandado a la compañía por vulneración de derechos fundamentales al considerar que le habían impuesto tomarse vacaciones en octubre, en represalia por una demanda anterior, aunque ese reclamo fue finalmente desestimado.

Fallo trabajador indemnizado

El empleado que contaba con más de 30 años de antigüedad en la compañía, prestaba servicios como electricista en la misma empresa desde 1994. A lo largo de ese periodo había recibido varias llamadas de atención por consumo de cerveza incluida una suspensión de empleo y un sueldo de 13 días en 2020 que luego fue anulada por decisión judicial.

Por qué Tribunal consideró el despido improcedente