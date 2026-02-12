El empleado de una companía de instalaciones eléctricas fue despedido luego de tomarse más de tres litros de cerveza durante su jornada laboral. Luego de fracasar varias audiencias de conciliación, el caso terminó en la Justicia española, que falló a favor del empleado y le ordenó a la empresa una importante indemnización.
Un empleado se tómo 3 litros de cerveza en jornada laboral, fue despedido y la Justicia ordenó indemnizarlo
En un fallo que fue considerado polémico, la Justicia le ordenó a una empresa a indemnizar a un empleado que fue despedido por tomar 3 litros de cerveza en jornada laboral
El episodio ocurrió en una compañía dedicada a instalaciones eléctricas situada en la ciudad de Murcia, en el sureste de España. Tras varias sospechas por la conducta del operador, desde la compañía decidieron contratar a un detective para que lo siga durante sus breck de descansos y también en el horario del almuerzo.
Luego de varias jornadas de vigilancia, el investigador contratado le confeccionó un informe que le entregó al departamento de Recursos Humanos de la empresa. Allí se detallaba que el empleado tomaba cerveza en bares o incluso en los estacionamientos cercanos a su lugar de trabajo.
De acuerdo a lo informado por el detective, en una de las jornadas, el empleado había tomado más de tres litros de cerveza, junto a otras personas de la misma compañía que lo acompañaron en el horario de almuerzo.
Con esos datos sobre la mesa, los responsables de la empresa tomaron la decisión de despedirlo. Para la compañia, esa acción fue tomada como una falta grave, especialmente porque el empleado debía manejar el vehículo del establecimiento y el consumo de bebidas alcohólicas podía poner en riesgo su salud y la de terceros.
Lejos de aceptar el despido y tras no ser reincorporado a sus labores, el empleado llevó el caso a la Justicia y finalmente salió favorecido. En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló a su favor y consideró que la sanción de la empresa había tomado una decisión excesiva, por lo que declaró el despido como improcedente.
Aunque reconocieron que hubo una falta del trabajador, el tribunal que la sanción podría haber sido menor. En ese sentido, le dieron dos opciones posibles a la compañía: readmitirlo en su puesto de trabajo o indemnizarlo con 47 mil euros.
No era la primera vez que ambas partes se veían en los tribunales. En 2021, el empleado ya había demandado a la compañía por vulneración de derechos fundamentales al considerar que le habían impuesto tomarse vacaciones en octubre, en represalia por una demanda anterior, aunque ese reclamo fue finalmente desestimado.
El empleado que contaba con más de 30 años de antigüedad en la compañía, prestaba servicios como electricista en la misma empresa desde 1994. A lo largo de ese periodo había recibido varias llamadas de atención por consumo de cerveza incluida una suspensión de empleo y un sueldo de 13 días en 2020 que luego fue anulada por decisión judicial.
Por qué Tribunal consideró el despido improcedente
- Las ingestas ocurrieron fuera del horario laboral estricto, durante pausas y almuerzo, por lo que no podían considerarse conducta laboral en sentido formal.
- La empresa no acreditó que el consumo afectara su desempeño, ya que no hubo pruebas de fallas, accidentes o incumplimientos vinculados al trabajo.
- La ley española prohíbe despedir por embriaguez ocasional, y solo lo habilita si es un comportamiento habitual o sostenido en el tiempo.
- No se demostró habitualidad en el consumo de alcohol, sino episodios aislados registrados durante un seguimiento puntual.
- No quedó probado que pusiera en riesgo su integridad o la de terceros, ya que no hubo incidentes relacionados con el manejo del vehículo de la compañía.
- El seguimiento por detective no aportó evidencia suficiente de una conducta grave continuada que justificara una sanción extrema como el despido.
- La sanción fue considerada desproporcionada, porque la empresa podría haber aplicado medidas menos severas antes de llegar a la expulsión.