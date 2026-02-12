El único lugar de la Tierra que sigue siendo un misterio conocido: solo el 10 % ha sido explorado

oceano Bajo la superficie del mar se extiende un mundo casi desconocido que aún guarda secretos capaces de cambiar lo que sabemos sobre la vida en la Tierra.

A diferencia del espacio, donde la tecnología permite observaciones constantes, el fondo marino sigue siendo un territorio hostil para el ser humano. Muchas zonas permanecen sin mapear y podrían ocultar montañas, cañones, especies desconocidas y ecosistemas completos jamás vistos.

Explorar el océano profundo no es sencillo. A pocos miles de metros de profundidad, la presión puede ser cientos de veces mayor que en la superficie, lo que limita el uso de submarinos y robots. Además, la falta de luz solar obliga a utilizar tecnología especializada para obtener imágenes y datos confiables.

A esto se suma el alto costo de las expediciones y la complejidad logística, factores que explican por qué gran parte del fondo marino sigue siendo un enigma. De hecho diversos estudios demuestran cuánto falta por conocer: especies que no necesitan luz para sobrevivir, criaturas bioluminiscentes, volcanes submarinos activos y formas de vida que desafían lo que se creía posible.

explorar oceano (1) Aunque el planeta Tierra está cubierto en aproximadamente un 70% por agua, más del 80% del océano permanece sin explorar.

De hecho se estima que millones de especies marinas aún no fueron identificadas y que muchas podrían desaparecer antes de ser descubiertas debido al cambio climático y la contaminación.

Así es como en la actualidad, se podría decir que conocemos más sobre lo que ocurre en el espacio exterior, que lo que acontece en las profundidades del fondo marino. Pues durante muchos años, la exploración espacial ha gozado de mayor interés y prestigio que el fondo del mar y sin duda, nos estamos perdiendo gran parte de las maravillas que pueden habitar allí.