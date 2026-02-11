Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar cáscaras de palta en su tierra y para qué sirve

A diferencia de los químicos sintéticos que pueden lavar el suelo, la piel del aguacate se descompone gradualmente, liberando potasio, nitrógeno y magnesio, que fortalecen el sistema inmunológico del árbol.

Enterrar estos restos no solo alimenta al árbol, sino que proporciona los beneficios que pueden verse a continuación:

Regulación del pH: los cítricos prosperan en suelos ligeramente ácidos. La descomposición de la materia orgánica de la palta ayuda a mantener ese nivel de acidez ideal.

Regulación del pH: los cítricos prosperan en suelos ligeramente ácidos. La descomposición de la materia orgánica de la palta ayuda a mantener ese nivel de acidez ideal. Aireación del suelo: al integrarse en la tierra, las cáscaras evitan la compactación, permitiendo que las raíces del limonero se expandan con mayor libertad y absorban mejor el agua.

Fomento de la vida microbiana: la presencia de estos restos atrae a lombrices y microorganismos benéficos que procesan los nutrientes, dejándolos "listos para consumir" por las raíces.

limonero, riego, arboles Los nutrientes aportados por la cáscara de palta mejoran la salud de tu limonero.

Como puedes ver, el hecho de reciclar la cáscara de palta es una solución sostenible, económica y altamente efectiva para quienes buscan un limonero vibrante y productivo.

Cáscaras beneficiosas para el árbol limonero

Más allá de las cáscaras de palta, lo cierto es que puedes recurrir a las siguientes cáscaras para mejorar la salud y la apariencia del árbol limonero. Algunas de las más destacadas son las siguientes: