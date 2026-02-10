Cómo multiplicar los limones del limonero usando un poco de canela: truco de jardinería efectivo

Protección: evita el ataque de hongos y bacterias en el corte de la rama. Estimulación: aunque no es una hormona en sí misma, al mantener la zona sana, permite que la planta concentre toda su energía en desarrollar nuevas raíces.

Para llevar a cabo este método, solo necesitas una rama joven de tu árbol y un poco de canela en polvo que tengas en la despensa.

Elige una rama de unos 15 a 20 centímetros que esté verde y saludable. Realiza un corte en diagonal (en bisel) para aumentar la superficie de absorción. Es fundamental que las herramientas estén desinfectadas para no enfermar al limonero.

canela La canela le aporta grandes beneficios a tu árbol limonero.

Luego viene el "toque mágico". Con canela, humedece la base del esqueje y sumérgela directamente en el polvo de canela. Asegúrate de que la herida del corte quede completamente cubierta. Esto actuará como un sello protector contra la humedad excesiva que suele pudrir los tallos jóvenes.

Por último, coloca el esqueje en una maceta con sustrato ligero o arena. Para potenciar el efecto, puedes regar por primera vez con un "té de canela" (una cucharada diluida en agua tibia), lo que desinfectará la tierra de tu jardín donde crecerá la nueva planta.

Con este sencillo truco de la canela, transformarás tu jardín en una fábrica de limones sin gastar un centavo en productos químicos.

Consejos para que tu limonero prospere