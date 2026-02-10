Oficializada en 1997 y con 23 estrellas, la bandera de Salta refleja a viva voz la historia argentina

La bandera de la provincia de Salta es uno de los símbolos más representativos del norte argentino. Su diseño, cargado de referencias históricas y culturales, refleja la identidad salteña, su rol clave en la independencia y el fuerte sentido de pertenencia de su pueblo. Aunque su adopción oficial es reciente, los elementos que la componen remiten a siglos de historia.
Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
De hecho, en el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Salta.
Bandera de Salta: el símbolo que refleja a viva voz la historia argentina
La bandera provincial fue adoptada oficialmente en el año 1997, con el objetivo de dotar a Salta de un emblema propio que la identificara en actos oficiales, educativos y culturales. Su creación buscó recuperar símbolos históricos ya existentes y unificarlos en una enseña que representara tanto el pasado como el presente de la provincia.
El diseño de la bandera de Salta se caracteriza por un fondo de color bordó, atravesado por dos franjas horizontales negras, una en la parte superior y otra en la inferior. En el centro se destaca el Escudo de Salta, rodeado por una corona circular de estrellas doradas. Es así como este conjunto la convierte en una de las banderas provinciales más distintivas del país, fácilmente reconocible por su paleta de colores y su fuerte impronta simbólica.
El significado de este símbolo es muy particular. El color bordó y las franjas negras remiten al tan conocido poncho salteño. En el centro se encuentra el escudo provincial cuya estrella de color plata simboliza a la concedida en 1817 al General Martín Miguel de Güemes por el triunfo en la batalla de Salta. Sus 6 puntas representan a los héroes defensores de la ciudad salteña: Güemes, Burela, Zabala, Saravia, Rojas y Morales.
En el medio de la estrella se ve el sol del escudo nacional y las 23 estrellas que lo rodean están diseñadas igual que las espuela gauchas nazarenas y honran a todos los departamentos provinciales.
En cuanto a los colores, el azul es la justicia, la verdad y la lealtad; el color plata simboliza la integridad y la firmeza, el oro o amarillo está relacionada a la nobleza, el poder y la riqueza; y por último el verde representa la esperanza y la fe.
Caracteristicas de la bandera de Salta
- La bandera fue ganadora de un concurso entre escuelas para elegir una bandera para Salta.
- Las proporciones de la bandera son 25:34.
- Su día se celebra todos los 8 de octubre, en reconocimiento a la creación de la Provincia en 1814, por Gervasio Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- Se creó mediante Ley 6946, promulgada por Decreto 2663 del 14 de junio de 1997.