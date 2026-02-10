Oficializada en 1997 y con 23 estrellas, la bandera de Salta refleja a viva voz la historia argentina

Bandera de Salta: el símbolo que refleja a viva voz la historia argentina

bandera de salt Aquí se puede ver los detalles estéticos de la bandera de Salta.

La bandera provincial fue adoptada oficialmente en el año 1997, con el objetivo de dotar a Salta de un emblema propio que la identificara en actos oficiales, educativos y culturales. Su creación buscó recuperar símbolos históricos ya existentes y unificarlos en una enseña que representara tanto el pasado como el presente de la provincia.

El diseño de la bandera de Salta se caracteriza por un fondo de color bordó, atravesado por dos franjas horizontales negras, una en la parte superior y otra en la inferior. En el centro se destaca el Escudo de Salta, rodeado por una corona circular de estrellas doradas. Es así como este conjunto la convierte en una de las banderas provinciales más distintivas del país, fácilmente reconocible por su paleta de colores y su fuerte impronta simbólica.

El significado de este símbolo es muy particular. El color bordó y las franjas negras remiten al tan conocido poncho salteño. En el centro se encuentra el escudo provincial cuya estrella de color plata simboliza a la concedida en 1817 al General Martín Miguel de Güemes por el triunfo en la batalla de Salta. Sus 6 puntas representan a los héroes defensores de la ciudad salteña: Güemes, Burela, Zabala, Saravia, Rojas y Morales.

En el medio de la estrella se ve el sol del escudo nacional y las 23 estrellas que lo rodean están diseñadas igual que las espuela gauchas nazarenas y honran a todos los departamentos provinciales.

bandera de salta y de argentina (1) La bandera de Argentina y de una de sus provincias, Salta.

En cuanto a los colores, el azul es la justicia, la verdad y la lealtad; el color plata simboliza la integridad y la firmeza, el oro o amarillo está relacionada a la nobleza, el poder y la riqueza; y por último el verde representa la esperanza y la fe.

Caracteristicas de la bandera de Salta