La bandera argentina con 13 estrellas que se distingue de un Estado instituido en territorio mapuche

La bandera rionegrina fue izada oficialmente en ocutubre del año 2009 en la Plazoleta del Fundador, en Viedma, emplazada en el mismo lugar donde, 230 años antes había desembarcado Francisco de Viedma y Narváez. El diseño ganador pertenece Daniel Ernesto Cuomo.

En cuanto a su significado, la bandera está compuesta por tres colores principales: azul, blanco y negro. El color azul representa el cielo patagónico y los recursos acuíferos como los ríos que atraviesan la provincia como lagos, corrientes cordilleranas y los canales de riego de los valles y el mar. Además, refiere a la justicia.

El blanco simboliza la paz, la convivencia, la integración entre los pueblos que conforman la sociedad rionegrina, y la unión entre las otras dos franjas. En conjunto representan la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

bandera de rio negro (1) La proporción de la bandera es de 2:3.

Por su parte, el verde la esperanza y la riqueza de la tierra y el negro hace referencia tanto al nombre de la provincia como al río homónimo

La historia de la bandera de Río Negro refleja un proceso de construcción identitaria relativamente reciente, pero profundamente significativo. Su creación respondió a la necesidad de contar con un símbolo propio que representara la diversidad cultural, el paisaje patagónico y el sentido de pertenencia de sus habitantes.