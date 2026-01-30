La bandera argentina que lleva los mismos colores que Francia, pero su significado nació de una lucha histórica

Lo cierto es que la bandera se inspira en una enseña creada por José Gervasio Artigas para los “Pueblos Libres” de la Liga Federal alrededor de 1815. El trapo original estaba basado en la bandera de Manuel Belgrano, a la que Artigas le añadió un distintivo rojo simbolizando el federalismo.

Artigas ordenó que su bandera fuese izada en las provincias que formaban parte de la Liga Federal, entre ellas lo que hoy es Misiones. Con el paso del tiempo, y en especial con la presencia del caudillo Andrés Guacurarí “Andresito”, el diseño adoptó su forma actual de franjas horizontales durante las campañas de la región sureste del litoral argentino.

¿Cuál es el significado de su diseño y color?

La bandera de Misiones tiene tres franjas horizontales de igual ancho: Roja (franja superior), azul (franja central) y blanca (franja inferior). Este diseño, si bien es sencillo, hace que cada elemento tenga un significado profundo ligado a la historia política y social de la provincia.

Por ejemplo, el color rojo representa la sangre, el federalismo y la libertad. Es el primer tono que aparece en la bandera, y tiene un significado muy potente, pues representa la sangre derramada por quienes lucharon por la libertad de la región.

bandera de misiones (2) Fue oficializada en 1992. Consta de tres franjas: roja, azul y blanca.

Además, simboliza el sentir federal y la historia de resistencia de Misiones dentro de las guerras de independencia y las luchas locales, siendo también un homenaje al compromiso de sus habitantes con la causa de los pueblos libres. Este color se asocia directamente con las ideas que defendía Artigas y que transmitió Andresito en la región.

El color azul, sin embargo, simboliza decisión y vocación republicana. Es un tono que remite a la vinculación con la República Argentina y su ideal de organización política, con la decisión de Misiones de integrarse y permanecer dentro de la gran Nación y con un lazo con la bandera nacional (que también tiene azul en sus colores).

Por último, el blanco refiere a distinción y grandeza moral y cívica del pueblo misionero. Es la distinción que caracteriza a una comunidad con historia propia y valores firmes, y un ideal de unidad y paz en el marco de la república.

El blanco, clásico símbolo de pureza y paz, también conecta con la bandera argentina y otros símbolos nacionales.

El 30 de noviembre de cada año se conmemora el Día de la Bandera de Misiones, fecha que coincide con el aniversario del nacimiento de Andrés Guacurarí, el prócer que más trabajó por los símbolos y la identidad regional misionera