La historia de una de las primeras banderas provinciales en ser oficial luego del retorno a la democracia

El origen de la bandera de La Rioja

bandera de la rioja (2) El Día de la Bandera de La Rioja se celebra el 14 de agosto.

La bandera riojana tiene su origen en el siglo XIX, durante las guerras civiles argentinas. Está estrechamente vinculada a la figura del general Juan Facundo Quiroga, líder federal nacido en La Rioja y protagonista central de la historia nacional.

Su diseño se inspira en el estandarte utilizado por las montoneras federales que seguían a Quiroga. Con el paso del tiempo, este símbolo fue adoptado como emblema provincial y finalmente oficializado como bandera de La Rioja, representando su legado histórico y cultural.

Esta provincia fue una de las primeras en contar con una bandera oficial tras el retorno de la democracia en 1983. Esto ocurrió el 14 de agosto de 1986, cuando la Convención Constituyente, que debatía la reforma de la Constitución provincial, aprobó la propuesta de Domingo Carlos Tulián. La realización del emblema estuvo a cargo de Antonia Lucía Rivero, quien diseñó y bordó la primera bandera de la provincia.

El 13 de julio de 1987, se sancionó la Ley Nº 4.891 que estableció el “Uso de la Bandera de la Provincia”. Esta normativa fue publicada en el Boletín Oficial de La Rioja el 21 de agosto de ese mismo año, formalizando así su adopción oficial.

bandera de la rioja (1) La proporción de la bandera es de 9:14.

El significado de la bandera de La Rioja

Está constituida por dos franjas horizontales. En el medio se ubican dos franjas de laurel con 18 flores que representan los departamentos provinciales, cruzadas por una franja roja que hace alusión al federalismo. Cada elemento de la bandera tiene un profundo significado: