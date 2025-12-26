La bandera de la provincia argentina cuyo diseño remite al caudillo creador de la Liga de los Pueblos Libres

¿Cuál es el significado e historia de la bandera de Córdoba?

bandera provincia de cordoba (2) La proporción de la bandera es de 2:3.

Esta fue aprobada en 2010 con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la República Argentina. Fue la ganadora de un concurso que buscaba encontrar una bandera que simbolizara la identidad provincial. Allí es donde el significado de sus colores revive gran parte de su historia.

La bandera cordobesa está compuesta por tres franjas verticales: roja (lado izquierdo), blanca (centro) y celeste (lado derecho). En el centro, sobre el fondo blanco, se ubica un sol estilizado, que remite al Sol de Mayo pero con un diseño propio de la provincia.

La franja roja recuerda la bandera que utilizó el caudillo José Gervasio Artigas, creador en 1815 de la Liga de los Pueblos Libres, una confederación que defendía la autonomía provincial frente al centralismo. Aquella bandera blanca atravesada por un listón rojo se convirtió con el tiempo en símbolo de las luchas federales.

En Córdoba, territorio clave en las disputas políticas del período, ese legado se resignifica donde el rojo evoca la tradición federal, el blanco representa la paz y el celeste vincula a la provincia con la identidad nacional argentina.

bandera provincia de cordoba (1) El Día de la Bandera de Córdoba se celebra el 18 de septiembre.

Características de la bandera de Córdoba