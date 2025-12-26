La bandera de la provincia argentina cuyo diseño remite al caudillo creador de la Liga de los Pueblos Libres

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Córdoba.
La bandera de la provincia de Córdoba es uno de los símbolos más reconocibles del interior argentino. Su diseño actual, sencillo, pero cargado de significados, mira hacia la historia política del país y a las ideas de libertad y federalismo que marcaron el siglo XIX.
¿Cuál es el significado e historia de la bandera de Córdoba?
Esta fue aprobada en 2010 con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la República Argentina. Fue la ganadora de un concurso que buscaba encontrar una bandera que simbolizara la identidad provincial. Allí es donde el significado de sus colores revive gran parte de su historia.
La bandera cordobesa está compuesta por tres franjas verticales: roja (lado izquierdo), blanca (centro) y celeste (lado derecho). En el centro, sobre el fondo blanco, se ubica un sol estilizado, que remite al Sol de Mayo pero con un diseño propio de la provincia.
La franja roja recuerda la bandera que utilizó el caudillo José Gervasio Artigas, creador en 1815 de la Liga de los Pueblos Libres, una confederación que defendía la autonomía provincial frente al centralismo. Aquella bandera blanca atravesada por un listón rojo se convirtió con el tiempo en símbolo de las luchas federales.
En Córdoba, territorio clave en las disputas políticas del período, ese legado se resignifica donde el rojo evoca la tradición federal, el blanco representa la paz y el celeste vincula a la provincia con la identidad nacional argentina.
Características de la bandera de Córdoba
- En 1986, se propuso un estandarte similar, pero no fue aprobada.
- En 2010, el gobernador Juan Schiaretti, presentó un proyecto para que se establezca un nuevo símbolo provincial y conmemorar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
- La bandera fue diseñada por Cristian Baquero Lazcano y en el 2016 se adoptó como símbolo oficial.
- En el 2014, se hizo una leve modificación de los colores de la bandera en honor a Artigas y porque se buscaba que sean compatible con los presentes en las banderas de Entre Ríos y Santa Fe, ya que las tres provincias integraban la Región Centro.
- El rojo representa la sangre derramada durante las luchas emancipadoras y el federalismo.
- El celeste simboliza la participación en las guerras de la Independencia y los recursos hídricos de la provincia.
- El blanco hace alusión a la bandera nacional y su ubicación central simboliza la posición de la provincia en el centro geográfico de Argentina.
- El sol jesuita tiene 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados. Simbolizan el sol inca y el sol de mayo de la bandera nacional y expresan el legado de la Orden religiosa en lo político, social, cultural y educativo, que conforman un acervo patrimonial.