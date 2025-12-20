La bandera de la provincia Argentina con 25 estrellas a su alrededor: qué simboliza y cuál es

Esta bandera fue adoptada en 2007 y reemplazó a la anterior creada en los años 1990, luego de un concurso público impulsado por el gobierno provincial. El objetivo fue dotar a la provincia de un emblema propio que acompañara a otros símbolos oficiales como el escudo y el himno.

El diseño ganador pertenece a Mario Orlando Gadotti, quien logró sintetizar en una imagen la esencia histórica y geográfica del territorio chaqueño.

Su origen se vincula directamente con la necesidad de reafirmar la identidad provincial. Durante décadas, el Chaco careció de un pabellón oficial que lo representara, a diferencia de otras provincias argentinas que ya contaban con banderas propias.

bandera del chaco (1) La bandera tiene una proporción de 2:3.

Este emblema se compone de tres franjas horizontales con colores y figuras cargadas de significado:

Franja superior verde: representa la riqueza natural, los montes, los bosques y la fertilidad del suelo chaqueño.

Franja central blanca: simboliza la paz, la convivencia y la unidad entre los habitantes de la provincia.

Franja inferior azul: hace referencia al cielo y a los cursos de agua que atraviesan el territorio.

El azul y el blanco, además, refieren a la bandera Argentina.

En el centro se destaca un sol amarillo con una estrella roja de cinco puntas en su interior: