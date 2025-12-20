La bandera de la provincia Argentina con 25 estrellas a su alrededor: qué simboliza y cuál es

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Chaco, uno de los emblemas más jóvenes de la Argentina.
Cuál es el significado de la bandera de Chaco
La bandera de la provincia del Chaco es uno de los símbolos más representativos de su identidad cultural, histórica y natural. Su diseño reúne elementos que evocan el paisaje, la lucha y la pertenencia del pueblo chaqueño, y se consolidó oficialmente tras un largo proceso de construcción simbólica.
Esta bandera fue adoptada en 2007 y reemplazó a la anterior creada en los años 1990, luego de un concurso público impulsado por el gobierno provincial. El objetivo fue dotar a la provincia de un emblema propio que acompañara a otros símbolos oficiales como el escudo y el himno.
El diseño ganador pertenece a Mario Orlando Gadotti, quien logró sintetizar en una imagen la esencia histórica y geográfica del territorio chaqueño.
Su origen se vincula directamente con la necesidad de reafirmar la identidad provincial. Durante décadas, el Chaco careció de un pabellón oficial que lo representara, a diferencia de otras provincias argentinas que ya contaban con banderas propias.
Este emblema se compone de tres franjas horizontales con colores y figuras cargadas de significado:
- Franja superior verde: representa la riqueza natural, los montes, los bosques y la fertilidad del suelo chaqueño.
- Franja central blanca: simboliza la paz, la convivencia y la unidad entre los habitantes de la provincia.
- Franja inferior azul: hace referencia al cielo y a los cursos de agua que atraviesan el territorio.
- El azul y el blanco, además, refieren a la bandera Argentina.
En el centro se destaca un sol amarillo con una estrella roja de cinco puntas en su interior:
- El sol simboliza la vida, la energía y el crecimiento.
- El arado mancera simboliza la labranza de la tierra virgen, primera fuente económica provincial durante varios años.
- Las veinticinco estrellas que lo circundan, representan cada uno de los departamentos que integran la división política provincial.