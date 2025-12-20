El peronismo oficializó candidatos tras el rechazo a un planteo K: Emir va en la boleta sanrafaelina

Adriana Cano, como apoderada del PJ, pidió el rechazo de la misma fundamentando su postura en la “manifiesta falta de legitimación activa e interés jurídico de los presentantes, por cuanto no acreditan una lesión directa a derechos subjetivos, limitándose a expresar disconformidades políticas genéricas”.

Y sostuvo “la plena validez de la reforma de la Carta Orgánica del 29 de noviembre de 2025, por haber sido aprobada por el Congreso Provincial —órgano soberano— con las mayorías legales exigidas”.

Tras analizar el caso, la jueza con competencia electoral Susana Pravata resolvió que, si bien Scalco, Villalba y Yasuff fundaron su interés legítimo, no lograron acreditar en sus impugnaciones “qué daño concreto, actual y/o perjuicio irreparable en su calidad de afiliados les provocarían las disposiciones de los artículos reformados”. Ni tampoco especificaron “de qué manera efectiva y determinada se limita la participación de las minorías” en las elecciones de febrero de 2026.

Paloma Scalco campaña.jpg Paloma Scalco, del sector de Anabel Fernández Sagasti.

Consideró, además, que la modificación realizada por el Partido Justicialista para la definición de candidatos “fue aprobada por el órgano partidario competente y garantiza un método de selección suficientemente representativo”.

Candidatos del peronismo mendocino para las elecciones 2026

En el Congreso Partidario Provincial, el Partido Justicialista oficializó los candidatos a concejales definidos por la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial, para 6 departamentos que desdoblaron las elecciones: Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia.

En Luján quedó oficializada la lista conformada por Germán Kemmling, Cecilia Inés Luna, Morena Rodríguez, Jesús Manno, María Prospiti y Juan Completa. La que estaba encabezada por Juan Pablo Verzini se bajó antes de llegar al Congreso.

En Maipú encabeza Emiliano Sallei; seguido por Mariángeles García, Marcela Castello, Hernán Sartorio, Vanesa Perea y Pedro De Blasis.

En Santa Rosa, lidera la lista de concejales Magdalena Ascurra. Completan Leonardo Saile , Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González.

flor destefanis y candidatos a concejales pj Flor Destéfanis presentó sus candidatos a concejales para las elecciones 2026 en la previa del Congreso Partidario del peronismo mendocino. Foto: Partido Justicialista Santa Rosa

En La Paz serán candidatos por el peronismo mendocino Alberto Roza, Romina Barrera, Nicolás Pérez, Lorena Herrera y Alan Natel.

En Rivadavia, los candidatos del PJ serán Pamela Ochoa, Luis Pedernera, Sebastián Correa, Rosana Giménez y Luis Villalba.

En San Rafael, además de concejales, en la elección de febrero de 2026 se definirán los 24 convencionales municipales que le darán al Municipio su Carta Orgánica, luego de que el intendente Omar Félix consiguiera la sancionar autonomía municipal.

El principal candidato para ser convencional es Emir Félix, actual diputado nacional. También aparecen entre los aspirantes a convencionales otros nombres fuertes como los de Cristina DaDalt y Alfredo Juri Stica.

Encabezando la lista de concejales del peronismo mendocino en San Rafael se ubica Francisco Perdigues, funcionario de Félix. También Paulo Campi, Sol Indiveri, Vanina Cabrera, Enrique Álvarez y Roxana Romero.