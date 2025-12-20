El peronismo mendocino oficializó candidatos a concejales para las elecciones de febrero de 2026 en 6 municipios. Para San Rafael, además, quedaron definidos los candidatos a convencionales municipales. El flamante diputado nacional Emir Félix será uno de ellos.
El peronismo oficializó candidatos tras el rechazo a un planteo K: Emir va en la boleta sanrafaelina
El peronismo mendocino, liderado por Emir Félix, definió candidatos a concejal para las elecciones de febrero. El diputado va como convencional en San Rafael
La definición de candidatos se confirmó con la celebración del Congreso Partidario que se llevó a cabo este sábado en Maipú. En el mismo se tomó conocimiento del rechazo de la Justicia Electoral a la presentación judicial que realizó el kirchnerismo para impugnar la forma de selección de las listas.
Rechazo judicial al planteo k en medio de la interna del peronismo mendocino
Paloma Scalco, Juan Manuel Villalba y Nadir Yasuff fueron quienes presentaron la impugnación, como afiliados del Partido Justicialista, a la reforma de la carta orgánica que delegó en la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial la facultad de designar los candidatos a concejal para febrero, planteando que las modificaciones resultaban antidemocráticas y no garantizaban la efectiva participación de las minorías.
Adriana Cano, como apoderada del PJ, pidió el rechazo de la misma fundamentando su postura en la “manifiesta falta de legitimación activa e interés jurídico de los presentantes, por cuanto no acreditan una lesión directa a derechos subjetivos, limitándose a expresar disconformidades políticas genéricas”.
Y sostuvo “la plena validez de la reforma de la Carta Orgánica del 29 de noviembre de 2025, por haber sido aprobada por el Congreso Provincial —órgano soberano— con las mayorías legales exigidas”.
Tras analizar el caso, la jueza con competencia electoral Susana Pravata resolvió que, si bien Scalco, Villalba y Yasuff fundaron su interés legítimo, no lograron acreditar en sus impugnaciones “qué daño concreto, actual y/o perjuicio irreparable en su calidad de afiliados les provocarían las disposiciones de los artículos reformados”. Ni tampoco especificaron “de qué manera efectiva y determinada se limita la participación de las minorías” en las elecciones de febrero de 2026.
Consideró, además, que la modificación realizada por el Partido Justicialista para la definición de candidatos “fue aprobada por el órgano partidario competente y garantiza un método de selección suficientemente representativo”.
Candidatos del peronismo mendocino para las elecciones 2026
En el Congreso Partidario Provincial, el Partido Justicialista oficializó los candidatos a concejales definidos por la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial, para 6 departamentos que desdoblaron las elecciones: Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia.
En Luján quedó oficializada la lista conformada por Germán Kemmling, Cecilia Inés Luna, Morena Rodríguez, Jesús Manno, María Prospiti y Juan Completa. La que estaba encabezada por Juan Pablo Verzini se bajó antes de llegar al Congreso.
En Maipú encabeza Emiliano Sallei; seguido por Mariángeles García, Marcela Castello, Hernán Sartorio, Vanesa Perea y Pedro De Blasis.
En Santa Rosa, lidera la lista de concejales Magdalena Ascurra. Completan Leonardo Saile , Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González.
En La Paz serán candidatos por el peronismo mendocino Alberto Roza, Romina Barrera, Nicolás Pérez, Lorena Herrera y Alan Natel.
En Rivadavia, los candidatos del PJ serán Pamela Ochoa, Luis Pedernera, Sebastián Correa, Rosana Giménez y Luis Villalba.
En San Rafael, además de concejales, en la elección de febrero de 2026 se definirán los 24 convencionales municipales que le darán al Municipio su Carta Orgánica, luego de que el intendente Omar Félix consiguiera la sancionar autonomía municipal.
El principal candidato para ser convencional es Emir Félix, actual diputado nacional. También aparecen entre los aspirantes a convencionales otros nombres fuertes como los de Cristina DaDalt y Alfredo Juri Stica.
Encabezando la lista de concejales del peronismo mendocino en San Rafael se ubica Francisco Perdigues, funcionario de Félix. También Paulo Campi, Sol Indiveri, Vanina Cabrera, Enrique Álvarez y Roxana Romero.