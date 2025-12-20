En Reino Unido, un hombre fue secuestrado a plena luz del día el 6 de marzo de 2024. El caso no llamó la atención sólo porque se haya cometido en la vía pública y de una manera casi cinematográfica, sino también porque todo quedó registrado en un video.
Video: el momento en que los secuestradores de una camioneta roja se llevan a un hombre
El momento del secuestro, que fue en segundos y en plena vía pública, quedó registrado por cámaras
El secuestro, capturado en un video de circuito cerrado, muestra el dramático momento en que tres hombres enmascarados arrastran a la víctima hacia una camioneta roja, a pesar de sus desesperados intentos por resistirse.
El video, grabado por la cámara de seguridad de un vecino, comienza con la llegada de una camioneta roja que se detiene fuera de una casa en la localidad británica de Bradford.
El secuestro y la investigación
Dos hombres aparecen inicialmente: uno con un chaleco reflectante de alta visibilidad. Caminan casualmente hacia un callejón adyacente. Segundos después, 3 hombres enmascarados salen de la camioneta roja y corren hacia el mismo lugar.
Los enmascarados regresan arrastrando al hombre, quien lucha con todas sus fuerzas para liberarse. En un intento desesperado, la víctima se aferra a un desagüe de la pared, arrancándolo. Los secuestradores lo meten a la fuerza en la parte trasera, cierran la puerta de golpe y huyen a toda velocidad.
Un vecino contactó a la policía de Reino Unido, proporcionando el video que fue sido clave en la investigación.
La víctima del secuestro, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente para proteger su privacidad, sufrió lesiones significativas durante el forcejeo. Según informes policiales, presentó heridas en la mandíbula y las costillas, probablemente causadas por los golpes y el arrastre violento. Fue encontrado poco después.
En los días siguientes, se realizaron detenciones por el secuestro. Un hombre de 28 años, una mujer de 26 años y un hombre de 32 años fueron los sospechosos capturados, aunque quedaron libres bajo fianza.