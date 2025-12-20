Video: el momento en que los secuestradores de una camioneta roja se llevan a un hombre

secuestro reino unido La camioneta roja donde se llevaron al hombre secuestrado.

El secuestro y la investigación

Dos hombres aparecen inicialmente: uno con un chaleco reflectante de alta visibilidad. Caminan casualmente hacia un callejón adyacente. Segundos después, 3 hombres enmascarados salen de la camioneta roja y corren hacia el mismo lugar.

Los enmascarados regresan arrastrando al hombre, quien lucha con todas sus fuerzas para liberarse. En un intento desesperado, la víctima se aferra a un desagüe de la pared, arrancándolo. Los secuestradores lo meten a la fuerza en la parte trasera, cierran la puerta de golpe y huyen a toda velocidad.

Un vecino contactó a la policía de Reino Unido, proporcionando el video que fue sido clave en la investigación.

Embed What looked like a normal weekday morning in Bradford became a daylight abduction caught on camera.



At about 11:10 a.m. on March 6, 2024, a red van stopped outside a quiet home. Masked men dragged a struggling man down an alley, briefly pinning him against a drainpipe before… pic.twitter.com/PFlVAzzZKl — Tortured History (@TorturedHistory) December 19, 2025

La víctima del secuestro, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente para proteger su privacidad, sufrió lesiones significativas durante el forcejeo. Según informes policiales, presentó heridas en la mandíbula y las costillas, probablemente causadas por los golpes y el arrastre violento. Fue encontrado poco después.

En los días siguientes, se realizaron detenciones por el secuestro. Un hombre de 28 años, una mujer de 26 años y un hombre de 32 años fueron los sospechosos capturados, aunque quedaron libres bajo fianza.