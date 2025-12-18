Estando en una cumbre de montaña con tu pareja. Las condiciones climáticos se tornan inestables. Uno no puede continuar el descenso. El restante, ¿debería bajar a pedir ayuda o debería quedarse para sobrevivir juntos? Ese dilema derivó en una causa judicial contra un andinista de Austria acusado ahora de la muerte de su novia.
El andinista que abandonó a su pareja en la cumbre de una montaña y fue acusado por el crimen
El andinista podría enfrentar hasta 3 años de cárcel por dejar a su novia abandonada a 50 metros del pico
En las alturas gélidas de los Alpes austriacos ocurrió una tragedia que ha conmocionado al mundo del andinismo. El 18 de enero de 2025, Kerstin Gurtner (33) perdió la vida por hipotermia a solo 50 metros de la cima del Großglockner, la montaña más alta de ese país con 3.798 metros de altitud.
Su pareja, Thomas Plamberger, un andinista experimentado de 36 años, enfrenta ahora cargos por homicidio culposo grave, acusado de haberla abandonado en condiciones letales.
Tragedia en una pareja de andinistas
Kerstin Gurtner era una apasionada de la naturaleza y los deportes de invierno. Pero con poca experiencia en montañas. Thomas Plamberger, por el contrario, era un experto. Con años de ascensos en su haber, organizó la expedición y actuó como guía informal.
La pareja, que llevaba unos meses de relación, decidió conquistar el Großglockner en pleno invierno, una hazaña que requiere no solo condición física óptima, sino también equipo especializado y un meticuloso plan de contingencia.
El pronóstico advertía vientos superiores a 70 kilómetros por hora y una sensación térmica de -20°C, factores que convierten una escalada desafiante en una trampa mortal. A pesar de ello, los andinistas avanzaron.
A medida que caía la noche, la situación se tornó crítica. Alrededor de las 22:30, un helicóptero de rescate iluminó la zona y ofreció ayuda. Thomas Plamberger rechazó la asistencia, argumentando que ambos estaban bien y deseaban completar la cumbre. Según su versión, no quería complicaciones innecesarias.
Sin embargo, minutos después, Kerstin Gurtner comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo: desorientación, temblores y síntomas claros de hipotermia. Ignoró llamadas de los rescatadores y puso su teléfono en silencio, cortando cualquier comunicación inmediata. Hacia la medianoche, la pareja se detuvo a unos 30 metros por debajo de la cima.
La mujer, exhausta, no podía continuar. En lugar de activar una señal de emergencia o protegerla con la manta térmica que llevaban, su pareja andinista decidió descender solo a un refugio a 2 horas de distancia.
Cuando los equipos de rescate de Austria llegaron por la mañana, encontraron a la mujer sin vida, congelada en esa posición precaria.
La Fiscalía de Austria inició una exhaustiva investigación que duró meses. Analizaron datos de teléfonos móviles, relojes deportivos, fotografías y peritajes expertos. El informe pericial enumeró 9 errores graves por parte del andinista. Fue imputado formalmente por homicidio por negligencia grave, un delito que podría acarrearle hasta 3 años de prisión. El juicio está programado para febrero de 2026.