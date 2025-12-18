El andinista que abandonó a su pareja en la cumbre de una montaña y fue acusado por el crimen

andinista muerte austria 2 La cámara que detectó los últimos movimientos de los andinistas.

Tragedia en una pareja de andinistas

Kerstin Gurtner era una apasionada de la naturaleza y los deportes de invierno. Pero con poca experiencia en montañas. Thomas Plamberger, por el contrario, era un experto. Con años de ascensos en su haber, organizó la expedición y actuó como guía informal.

La pareja, que llevaba unos meses de relación, decidió conquistar el Großglockner en pleno invierno, una hazaña que requiere no solo condición física óptima, sino también equipo especializado y un meticuloso plan de contingencia.

El pronóstico advertía vientos superiores a 70 kilómetros por hora y una sensación térmica de -20°C, factores que convierten una escalada desafiante en una trampa mortal. A pesar de ello, los andinistas avanzaron.

A medida que caía la noche, la situación se tornó crítica. Alrededor de las 22:30, un helicóptero de rescate iluminó la zona y ofreció ayuda. Thomas Plamberger rechazó la asistencia, argumentando que ambos estaban bien y deseaban completar la cumbre. Según su versión, no quería complicaciones innecesarias.

andinista muerte austria 3 La andinista que murió sola en la montaña.

Sin embargo, minutos después, Kerstin Gurtner comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo: desorientación, temblores y síntomas claros de hipotermia. Ignoró llamadas de los rescatadores y puso su teléfono en silencio, cortando cualquier comunicación inmediata. Hacia la medianoche, la pareja se detuvo a unos 30 metros por debajo de la cima.

La mujer, exhausta, no podía continuar. En lugar de activar una señal de emergencia o protegerla con la manta térmica que llevaban, su pareja andinista decidió descender solo a un refugio a 2 horas de distancia.

Cuando los equipos de rescate de Austria llegaron por la mañana, encontraron a la mujer sin vida, congelada en esa posición precaria.

La Fiscalía de Austria inició una exhaustiva investigación que duró meses. Analizaron datos de teléfonos móviles, relojes deportivos, fotografías y peritajes expertos. El informe pericial enumeró 9 errores graves por parte del andinista. Fue imputado formalmente por homicidio por negligencia grave, un delito que podría acarrearle hasta 3 años de prisión. El juicio está programado para febrero de 2026.