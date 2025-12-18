Por el presunto abuso sexual en una escuela de Corralitos dio negativa la rueda de reconocimiento

escuela lemos guaymallen corralitos caso abuso sexual La escuela de Corralitos en la que se produjo el presunto abuso sexual.

La investigación del presunto abuso sexual

La menor de edad había dicho que fue abordada en reiteradas ocasiones por un obrero en el baño de la escuela. En esa instancia es que la habría tocado en sus partes íntimas con penetración -aunque los médicos forenses no encontraron lesiones en sus partes íntimas- y luego era amenazada para no contar lo ocurrido.

Entre las medidas tomadas por la fiscalía fueron individualizadas las personas (serían 7) que realizaron labores de albañilería y plomería dentro de la institución a la que acudía la niña, en el período durante el cual habría sucedido el hecho denunciado como abuso sexual.

Se les dio a conocer que, en línea con los protocolos vigentes para estos casos, se realizó la Cámara Gesell a la víctima con el respectivo abordaje y acompañamiento de personal especializado.

La fiscalía ordenó la realización de una inspección ocular en la escuela, con la presencia de personal de la unidad investigativa, Policía Científica y la propia fiscalía.

Con los aportes de la presunta víctima derivados de la Cámara Gesell y previo consentimiento de su madre y autorización de la Asesora de Menores, se ordenó una rueda de reconocimiento, la cual dio resultado negativo.

No obstante, la investigación por el abuso sexual sigue en marcha.