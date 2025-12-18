La niña de 9 años, que denunció haber sufrido un abuso sexual en la escuela primaria Abraham Lemos de Corralitos, en Guaymallén, declaró en Cámara Gesell y realizó una ronda de reconocimiento, cuyo resultado fue negativo. Por ello continúa la investigación.
Por el presunto abuso sexual en una escuela de Corralitos dio negativa la rueda de reconocimiento
La Fiscalía de Delitos Sexuales convocó a albañiles y plomeros que trabajaban en la escuela. El supuesto agresor del abuso sexual no fue individualizado
Las novedades relativas a la investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Mercedes Moya, con relación al presunto hecho de abuso sexual cometido por personal externo contra una alumna fueron dadas conocer este jueves de forma oficial por el Ministerio Público Fiscal.
Este caso salió a la luz en noviembre pasado y generó gran revuelo y conmoción en la entidad educativa y en la comunidad en general. Hubo manifestaciones y hasta algunos incidentes en medio de las protestas.
La investigación del presunto abuso sexual
La menor de edad había dicho que fue abordada en reiteradas ocasiones por un obrero en el baño de la escuela. En esa instancia es que la habría tocado en sus partes íntimas con penetración -aunque los médicos forenses no encontraron lesiones en sus partes íntimas- y luego era amenazada para no contar lo ocurrido.
Entre las medidas tomadas por la fiscalía fueron individualizadas las personas (serían 7) que realizaron labores de albañilería y plomería dentro de la institución a la que acudía la niña, en el período durante el cual habría sucedido el hecho denunciado como abuso sexual.
Se les dio a conocer que, en línea con los protocolos vigentes para estos casos, se realizó la Cámara Gesell a la víctima con el respectivo abordaje y acompañamiento de personal especializado.
La fiscalía ordenó la realización de una inspección ocular en la escuela, con la presencia de personal de la unidad investigativa, Policía Científica y la propia fiscalía.
Con los aportes de la presunta víctima derivados de la Cámara Gesell y previo consentimiento de su madre y autorización de la Asesora de Menores, se ordenó una rueda de reconocimiento, la cual dio resultado negativo.
No obstante, la investigación por el abuso sexual sigue en marcha.